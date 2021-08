Oljekompetansen viktig for omstilling

Bærekraft og klima er naturligvis en hovedsak i valgkampen. Faresignalene blinker enda mer rødt i en ny rapport fra FNs klimapanel. Ekstremværet i sommer, for eksempel med flom i Tyskland og branner i Hellas, vil det bare bli mer av i flere land, ifølge forskerne. Også her i landet.

Klimadebatten i Norge er dessverre lite nyansert. Om du er blant 150.000 sysselsatte i oljeindustrien er det ingen takk å få fra politikerne i SV, Rødt og MDG. De vil ha slutt på all leting og på sikt avvikle hele industrien. Miljøpartiet De Grønne vil fjerne petroleumsteknologi fra høyskoler og universiteter. – Et dårlig forslag. Vi skal produsere olje og gass i flere tiår framover, svarer rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger. Mohn var en av sju medlemmer i regjeringens klimarisikoutvalg og har i en lang rekke foredrag argumentert for at oljeproduksjonen må ned om vi skal nå klimamålene.

Oljeselskapene har gradvis måtte tilpasse seg og innse at fremtiden ikke ligger i produksjon av fossile energikilder. Det er snart 20 år siden Equinor begynte utviklingen av verdens første flytende havvindturbin, Hywind Demo. Når Hywind Tampen kommer i produksjon i 2022-23, vil Equinor være operatør for en tredjedel av verdens flytende havvindproduksjon.

Også leverandørindustrien er i full gang med omstilling. Et selskap som Aibel har mangedoblet sin ordrereserve til havvind og elektrifisering. De er ledende på produksjon av omformere til havvind og har de siste to årene også prosjektert og bygget på dekket til den nye prosessplattformen i fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Norges største offshoreverft, Aker Solutions Stord, er et annet eksempel. Mens de driver med oppgradering av plattformen Njord A for at den skal få et lengre liv på norsk sokkel, bygger verftet også det gigantiske understellet i betong og stål til 11 turbiner som vil rage 190 meter over havoverflaten og få en samlet effekt på 88 MW. Det vil dekke 35 prosent av kraftbehovet på de fem plattformene på Snorre- og Gullfaksfeltet.

Aker Solutions har som mål at to tredjedeler av omsetningen skal komme innen fornybar energi før 2030. Utfordringen er at man måtte hatt minst 10 Hywind Tampen-prosjekter for å komme på nivå med oppgradering av Njord A-plattformen og lagerskipet Njord B med en samlet kontraktsverdi på rundt fem milliarder kroner. Oppgraderingen har over en periode på fire år omfattet nærmere 3000 årsverk.

Under partilederdebatten i Arendal var det bare Jonas Gahr Støre som klarte å forklare hvor viktig Norges verdensledende kompetanse innen offshore er for å klare omstillingen til grønne industriområder.

Statsminister Erna Solberg har på sin side fått kritikk, senest i forbindelse med energimeldingen i juni, for at hun ikke er mer teknologioptimistisk og ambisiøs, slik EUs «Green Deal» legger opp til.

Hun har snakket mye om hydrogen, men mindre om biogass og bioøkonomi der Norge har naturgitte forutsetninger for å produsere mye energi. Den kraftigste kritikken fra blant annet forskere i Cicero handler om at petroleumspolitikken ligger der uforandret. Så lenge regjeringen ikke tør å si nei til leting etter ny olje i såkalte umodne områder som Barentshavet, bryter man med uttalte mål fra IEA, FNs klimapanel og FNs generalsekretær om at leteslutt er en forutsetning for å nå klimamålene.

Kan hende har seniorforsker Fay Farstad et poeng når hun antyder at energimeldingen måtte få et slikt innhold så lenge den er er skrevet av Olje- og energidepartementet. Hun mener en ny regjering bør vurdere en ny departementsstruktur etter Stortingsvalget. For å få en mer helhetlig politikk kan det være fornuftig å slå klima og miljø sammen med energi.

Oljeselskaper, kraftselskaper og leverandørindustri har gått sammen i allianser for å vinne fram i neste års auksjon om å få utvikle havvindparker på norsk sokkel. Yara, Statkraft og Aker Clean Hydrogen går sammen for å produsere grønn ammoniakk. Equinor legger planer for å produsere blått hydrogen fra naturgass og langs kysten er det flere lokale initiativ for å starte produksjon av grønt hydrogen. Seinest denne uka har Stord Hydrogen lansert at de allerede til våren vil kunne. produsere 140 tonn hydrogen årlig.

I stedet for å snakke ned oljeindustrien bør de politiske partiene presse på regjeringen og bli enige om tiltak for en raskere omstilling.

Det ser ut til å være politisk enighet om at CCS er en helt avgjørende metode for å få ned utslippene av klimagasser. Northern Lights-prosjektet med lagring av CO2 i undergrunnen på norsk sokkel kunne ikke blitt realisert uten kompetansen til geologer og boreingeniører i oljeselskapene Equinor, Shell og Totalenergies.

Havvind-bransjen ønsker at flere oljeingeniører melder seg til tjeneste hos alle de selskapene som vil satse på havvind. Dette bekreftes i en rapport som Norwegian Offshore Wind Cluster har laget på bestilling fra Norsk Industri.

Kontinuerlig foregår det en overføring av kompetanse fra olje og gass til rene energikilder som vann, vind og sol og energibærere som hydrogen, ammoniakk og batteri. Derfor er MDGs forslag om å kutte all oljerelatert utdanning ikke bare naivt, men en fornærmelse mot flere tusen teknologer, ingeniører og sivilingeniører som jobber i oljeselskaper eller tusenvis av leverandørbedrifter, men som har utdannet seg innen marin teknikk, kybernetikk, elektronikk, konstruksjonsteknikk, materialhåndtering eller it.

Fremtidens ingeniører vil være flerfaglige og jobbe fram grønne løsninger. I et selskap som Equinor merkes dette godt allerede, det er mange flere søkere til stillinger innen det fornybare enn det er til leting og produksjon.

For å skalere opp virksomheter innen fornybar energiproduksjon innen 2030 er vi helt avhengig av ingeniør-kompetansen som har gjort Norge ledende innen offshore-teknologi.

Det bør både politiske partier og miljøorganisasjoner erkjenne.

