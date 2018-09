Ole Petter Pedersen blir redaktør for tu.no

– Det er en stor ære å få lov til å lede redaksjonen i TU.no. Teknologisk utvikling og samfunnsmessig nyttig bruk av teknologi har alltid interessert meg, sier Ole Petter Pettersen i en pressemelding.

Teknisk Ukeblad Media har nå ansatt Kommunal Rapport-redaktøren i en nyopprettet stilling.

– Vi får en redaktør med betydelig faglig tyngde. Ole Petter er kjent for å dyrke gravejournalistikk som ofte er datastøttet. Det passer veldig godt til profilen til tu.no, og vi mener han vil tilføre oss en ny dimensjon, sier digitalredaktør i TU Media, Svein-Erik Hole.

Journalistikk som setter spor

Ole Petter Pedersen (49) har jobbet i Kommunal Rapport siden 1998, avbrutt av to år som lokalavisredaktør. Siden 2010 har han vært både nyhetsredaktør og utviklingsredaktør, og har tidligere i perioder også fungert som daglig leder og ansvarlig redaktør.

Fra 2008 til 2010 var han eneleder for lokalavisen Driva. Tidligere har han blant annet vært redaktør for Manchester United-magasinet.

Ole Petter Pedersen har høstet flere priser for sitt journalistiske arbeid, og i 2016 ble han hedret som Årets Oslo-redaktør.

Nå er han ansatt som redaktør for TU.no i Teknisk Ukeblad Media. Stillingen innebærer også personalledelse av alle journalistene i tu.nos redaksjon.

– Jeg ser fram til å bidra sammen med resten av TU-laget til å levere journalistikk som setter spor. Og som blir brukt – både av forbrukere og særlig av abonnentene på TU Ekstra, som forventer faglig kvalitet i journalistikken og høy faglig forståelse av feltene TU dekker. TU er allerede et godt redaksjonelt produkt, og jeg håper jeg kan bidra med nye impulser for å utvikle virksomheten videre. Også TU.no må være i kontinuerlig utvikling framover. Det er jo en fantastisk tid for nisjemedier, og mulighetene for TU.no er kjempestore, sier Pedersen.

Når han er klar til å begynne i den nye stillingen er foreløpig ikke avklart.

– Vil være en ressurs

Administrerende direktør og sjefredaktør i TU Media, Jan M. Moberg, påpeker at TU Media har hatt store utfordringer og endringer de siste årene. Etter noen krevende år har mediehuset nå god vekst blant annet i digitale abonnement.

– Vi er svært fornøyde med å kunne ønske Ole Petter velkommen til TU. Våre ambisjoner er å levere enda bedre og mer innhold om hvordan teknologi og teknologer kan og vil bidra til å løse fremtidens utfordringer. Samtidig ønsker vi å ha et spesielt fokus på norske teknologirelaterte miljøer som både «kan, vil og får det til». Ole Petter vil være en ressurs for oss i dette arbeidet, sier han.

Ole Petter Pedersen vil i likhet med redaktørene for digi.no og insidetelecom.no rapportere til digitalredaktør Svein-Erik Hole.

Hole vil etter nyansettelsen av Pedersen frigjøre mer tid til å bygge nye satsninger.