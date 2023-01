– Min kollega i regjering tar feil i konklusjonen om hydrogen, slo Støre fast fra Stortingets talerstol onsdag.

En knapp time senere gikk Borten Moe selv ut i flere medier og tok selvkritikk på innlegget på Facebook før helgen om at et nytt hydrogensamarbeid mellom Nel og Statkraft, som regjeringen støtter opp om, kan sende store mengder kraft «rett i dass».

– Det har blitt en noe større sak enn jeg hadde regnet med, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren til TV 2.

I innlegget skriver Borten Moe også at hydrogensatsingen er «lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig».

– Det var forhold jeg ikke hadde oversikt over da jeg skrev det innlegget. Det gjorde at jeg bommet litt, sier han til Dagbladet.

Sp-nestlederen peker på to forhold han burde hatt oversikt over før han angrep hydrogensatsingen til egen regjering fredag ettermiddag.

– Jeg ante ikke at olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre var på framleggelsen. Det gjorde selvsagt mitt innlegg litt ustilig, sier han til Dagbladet.

– Og så kom Aasland med en viktig presisering om at vi skal bruke kraft uten alternativ verdi. Da er det åpenbart mer fornuftig å lage hydrogen enn å la vannet renne ut. Jeg burde ha visst det, sier han.

– Lever greit

I Stortinget ble Støre konfrontert av Høyres Nikolai Astrup med uttalelsene til Borten Moe.

Støre svarte at han «lever greit» med uenigheten innad i regjeringen som Borten Moe har gitt uttrykk for.

– Isolert sett kunne man si at hvis vi ikke hadde en klimautfordring, så behøvde man kanskje ikke å gå ned den veien med å utforske hydrogen. Det er mange spørsmål som gjenstår, men vi har en klimautfordring, sa Støre.

Regjeringens hydrogensatsing skjer i nært samarbeid med Tyskland.

– Tyskland er en stor energiaktør i Europa og en industriell partner med Norge. Vi skal finne bærekraftige og kommersielt gode løsninger om hydrogen og ikke ta beslutninger på det før vi har dem på bordet, sier statsministeren.

– Svært alvorlig

Astrup mener på sin side at Støres avfeiing av saken som «sunn debatt» er for lettvint.

– Det å ha et løpende seminar i regjeringen om viktige industrielle satsinger, er ekstremt uheldig, sier han.

Astrups frykt er at dette kan skremme investorene.

– Når et medlem av regjeringen skaper usikkerhet rundt regjeringens hydrogenstrategi, så sender han også et signal til dem som skal investere i denne virksomheten, om at det er intern uenighet i regjeringen og at det kan bli endringer i rammevilkårene, sier han.