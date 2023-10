Offshore Norge: – Ikke fornuftig å stanse norsk oljeleting

– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete, sier direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge, norsk sokkels interesseorganisasjon, til NTB.

Blindheims utspill kommer i forbindelse med at regjeringens klimautvalg i en fersk rapport anbefaler om å sette leting etter olje og gass på vent mens man lager en sluttplan for petroleumssektoren.

Blindheim påpeker at olje- og gassbransje har satt mål om å redusere utslippene ned mot null i 2050, og at bransjen har en plan for utslippskutt.

– Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse, sier hun.

– En tenkepause

Blindheim viser til at statusrapporten viser at det vil være mulig å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

Under fredagens rapportlansering forsøkte utvalgsleder Martin Skancke å berolige dem som frykter at de foreslår å slukke lysene på sokkelen over natta:

– Dette er ikke en bråstopp for oljenæringen, men en tenkepause vi trenger for å være sikre på at vi lager en politikk som står seg i ett 2050-perspektiv, sier han.