Ocean Sun leverer flytende sol til Statkraft i Albania

Det norske teknologiselskapet Ocean Sun skal levere teknologien til en flytende solpark for Statkraft i Albania. Anlegget skal ha en maks kapasitet på 2 MW, og skal ligge på reservoaret til Banja-vannkraftverk i Albania. Parken skal bestå av fire flytende enheter på 0,5 MW hver, og har en samlet investeringskostnad for Statkraft på 2,3 millioner euro.

– Å teste ut ny norsk teknologi for flytende solkraft passer godt med Statkrafts strategi om å vokse innen fornybar kraftproduksjon basert på vann, vind og sol, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Vokser raskt

– Om teknologien viser seg vellykket og konkurransedyktig ser vi for oss at flere flytende solparker kan bli bygget i andre markeder der Statkraft er til stede, sier Tønnesen.

TU omtalte i januar Statkraft sine planer om å bygge flytende sol på reservoaret til Banja-kraftverket. Da understreket Statkraft at mulighetene er store for å bygge flytende solkraft på selskapets mange vannkraftverk rundt om i verden:

– For en vannkraftprodusent som Statkraft har flytende sol en tilleggsverdi fordi det kan utnytte arealer vi allerede har til disposisjon på våre vannmagasiner. Da kan vi bruke transformatorer, overføringslinjer og annen infrastruktur som allerede er på plass, og trenger ikke bygge det på nytt, uttalte kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft den gang.

Statkraft har planer om å investere 10 milliarder kroner i vann, sol og vindkraft fram mot 2025. Målet er å nå 6 gigawatt med landbasert vind og 2 gigawatt solenergi på syv år.

TU besøkte Ocean Suns demonstrasjonspark i Hordaland i november 2017. Bak prosjektet står gründerne Øyvind Christian Rohn, Børge Bjørneklett og Arnt Emil Ingulstad. De har utviklet en løsning for flytende sol, som de mener muliggjør storskala utbygging av solkraftverk på vann og på havet.

Bedriften har fått støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og har Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Hydro, BKK og REC Solar med på laget.

Fordelen med å bygge solanlegg på vannet, er at vannet hjelper til med å holde temperaturen på panelene nede. Som kjent er solanlegg mer effektive under kjølige forhold, og på denne måten kan Ocean Sun få mer energi ut av solen, enn om et tilsvarende anlegg ble bygd på land. Konseptet er å legge anlegget på en flytende matte, som demper bølgene.

Flytende sol vokser verden over. Mens det i 2014 ble installert 5 MWp flytende solceller, ble det i 2018 installert over 500 MWp, ifølge tall fra Verdensbanken.