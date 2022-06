Nytt olje- og gassfunn i Barentshavet

Oljedirektoratet melder torsdag morgen at Equinor har gjort et lite olje- og gassfunn i Skavl Stø-prospektet, like ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet som nå er under utbygging. Brønnen ligger bare 4,5 kilometer fra der produksjonsskipet skal ligge på feltet.

Funnet er på mellom 5 og 10 millioner fat olje og gass.

Sammen med de andre rettighetshaverne Vår Energi og Petoro, vil Equinor vurdere å knytte funnet til Johan Castberg-feltet, opplyser oljeselskapet.

Dette er Equinors andre funn i dette området på kort tid, etter at de fant olje også i Snøfonn Nord-brønnen, som ble fullført i mai.

Flere funn rundt Castberg

– Boreoperasjonen ble sikkert og effektivt gjennomført. Det har gitt oss et nytt funn og informasjon som vi vil se i sammenheng med andre funn i området og sammen med våre partnere vurdere i videreutviklingen av området», sier Kristin Westvik, direktør i utforskning og produksjon nord i Equinor.

Det er bare like over et år siden Equinor gjorde et annet funn i samme område, Isflak, på opp mot 50 millioner fat olje. Også Snøfonn Nord inneholder opp mot 50 millioner fat, og begge disse er med andre ord betydelig større enn Skavl Stø.

Skavl Stø vil modnes videre sammen med Snøfonn Nord og de tidligere funnene Skavl (2014) og Isflak (2021).

Skavl Stø er det 11. funnet i Castberg-lisensen, og den 13. letebrønnen som bores i utvinningstillatelse 532.

Brønnen ble boret av Transocean Enabler som nå skal bore utvinningsbrønner på Goliatfeltet i Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Til kai på Stord

Det 313 meter lange Johan Castberg-skroget ankom Norge i april, og ligger nå forankret ved kai hos Aker Solutions på Stord, hvor dreieskive og prosessmoduler installeres i vår og sommer, og alt skal kobles sammen, ferdigstilles og testes – før produksjonsskipet skal videre til feltet i Barentshavet.

Johan Castberg Johan Castberg består av funnene Skrugard, Havis og Drivis.

Estimert utvinnbare volumer er mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Johan Castberg produksjonsskip og anlegg er designet for å kunne produsere 190.000 fat per dag og for en levetid på 30 år.

I 2021 gjorde Equinor funnet Isflak, som inneholder opp mot 50 millioner fat utvinnbar olje. Dette vurderes knyttet opp mot Castberg.

I utgangspunktet skulle Johan Castberg-skipet nå vært ferdig på verftet på Stord, og på vei til feltet i Barentshavet. Men problemene har ført til en forsinkelse på to år. Oppstart i slutten av 2022 er forskjøvet til planlagt oppstart i slutten av 2024.

Byggingen av Johan Castberg-skroget i Singapore har vært langt fra problemfri. I 2020 ble det kjent at det var omfattende kvalitetsfeil i sveisene på skroget, i tillegg til feil i analyseprogram for utmattingsberegninger.

Smitteverntiltak og redusert tilgang på arbeidskraft har dessuten ført til forsinkede leveranser fra verft i både Singapore og Norge. I Singapore ble verftet ble stengt ned en lang periode og hadde deretter redusert tilgang på arbeidskraft på grunn av innreiserestriksjoner og smitteverntiltak.

Prosjektet er dessuten blitt dyrere på veien. Prislappen ligger nå på 59 milliarder kroner. Det er en økning på nesten åtte milliarder totalt fra estimatene i utbyggingsplanen. Utbyggingen er dermed blitt 15 prosent dyrere enn det som i utgangspunktet var planen.

Tilleggsressurser er dermed viktig for å opprettholde økonomien i prosjektet.