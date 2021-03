Equinor har funnet mer olje like ved Johan Castberg-utbyggingen

Equinor og partnerne Vår Energi og Petoro har gjort et oljefunn i Barentshavet, melder Oljedirektoratet onsdag morgen. Funnet er gjort bare 10 kilometer sørvest for Skrugard-funnet, som er en del av Johan Castberg-utbyggingen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 31 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

Rettighetshaverne vil vurdere om funnet kan knyttes til Johan Castberg-feltet, opplyser OD.

– Det kreves utholdenhet og langsiktighet for å lykkes i Barentshavet. Dette funnet styrker vår tro på mulighetene som finnes, ikke minst rundt Castberg, Wisting, Snøhvit og Goliat-områdene, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel, i en melding fra selskapet.

Første av fire barentsbrønner

Videre utvikling av funnet inn mot den planlagte infrastrukturen for Johan Castberg-feltet vil bli vurdert på et senere tidspunkt, opplyser Equinor. De påviste ressursene kan dermed gi ytterligere verdiskaping fra Johan Castberg-feltet.

Letebrønnen er den første av fire planlagte letebrønner for Equinor i Barentshavet i år, enten som operatør eller partner.

– Equinor har over mange år bygget sterke kompetansemiljøer for leting, utbygging og drift i Harstad og Hammerfest. Oppfølgingen av dette funnet vil styrke dette arbeidet fremover, sier Ashton.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som nå går tilbake og fortsetter på Johan Castberg-feltet, der Equinor ASA er operatør.

Castberg-feltet

Johan Castberg-feltet er under utbygging og har planlagt oppstart i 2023. Det blir da det tredje produserende feltet i Barenthavet. Det består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, og ligger i utvinningstillatelse 532, samme tillatelse som den nye funnbrønnen.

Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.

Utbyggingen har en prislapp på cirka 49 milliarder kroner, og forventede utvinnbare ressurser på feltet er anslått til mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter.

163 letebrønner

Siden Barentshavet ble åpnet for petroleumsaktivitet for 40 år siden er det boret 163 letebrønner, som så langt har ført til to produserende felt, Snøhvit og Goliat. Fra 2023 skal også Castberg-feltet komme i drift.

Fjorårets leteaktivitet helt nord på sokkelen ga ingen uttelling, av i alt fem letebrønner var det ingen funn.

Equinor har vært til stede i Barentshavet siden begynnelsen av 80-tallet, da området ble åpnet for petroleumsaktivitet, og er involvert i alle de største prosjektene i havområdet.

Oljeselskapet er operatør for gassfeltet Snøhvit, som har produsert siden 2007, og oljefeltet Johan Castberg, som nå bygges ut. De er medeier i Goliat-feltet og operatør for utviklingsfasen av Wisting-feltet.

Samtidig har Equinor en rekke skuffende resultater bak seg fra de siste års letekampanjer i nord. Derfor har de også sagt at de vil prioritere innsatsen i Barentshavet, og legge innsatsen rundt de eksisterende feltene og funnene.