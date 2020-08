Petroleumstilsynet kaller Equinors Johan Castberg-ansvarlige inn på teppet

Møtet begynner onsdag klokken 15, opplyser pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil).

– Vi har kalt inn Equinors avdeling for teknologi, prosjekt og boring (TPD), som står ansvarlige for utbyggingen av Johan Castberg-feltet, sier Midttun.

Equinor-ledelsen skal redegjøre for hvordan selskapet følger opp årsakene til problemene som har oppstått, for hvordan de vurderer sikkerhetsrisikoen og redegjøre for planlagte og iverksatte tiltak for å sikre at prosjektet ivaretar sikkerhetsregler.

Det var bransjeavisa Upstream som først omtalte saken. Avisa skriver at Ptil ikke er fornøyd med informasjonen de mottok fra selskapet på tidligere møter 7. juni og 11. august. Tilsynet er blant annet ikke fornøyd med at de fikk beskjed om problemene svært sent. Dermed er fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring Geir Tungesvik kalt inn på teppet sammen med resten av avdelingsledelsen.

Fram til 10. august var påtroppende konsernsjef Anders Opedal i Equinor konserndirektør i TPD-avdelingen. Equinor sier til Upstream at Opedal ikke vil delta på møtet ettersom han har trådt ut av rollen.