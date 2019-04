Nytt Nasjonalmuseum: Budsjettsprekk på 140 millioner kroner

Det nye Nasjonalmuseet har hatt store leveranser av materialer og tjenester fra Tyskland og andre land i eurosonen. Siden budsjettet for prosjektet ble satt i 2012, har den norske kronen svekket seg mot euroen. Det har gitt en budsjettsprekk på 142 millioner kroner over en justert styringsramme på 5,6 milliarder kroner, som er det beløpet Statsbygg selv kan disponere.

Millionbeløpet kommer frem av årsrapporten fra 2018 som Statsbygg la frem i mars. Kostnadsrammen, som angir hvilket beløp beslutningstakerene har satt av til prosjektet, er på seks milliarder kroner.

Kostnadsbegreper Forventet kostnad beskriver hvor mye det er ventet at prosjektet skal koste når det er fullført.

beskriver hvor mye det er ventet at prosjektet skal koste når det er fullført. Kostnadsrammen angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere prosjektet.

Usikkerhetsavsetning er med i kostnadsrammen, men disponeres ikke av prosjektet. I Statsbygg har administrerende direktør fullmakt til å disponere 20 prosent av usikkerhetsavsetningen.

Styringsramme angir grensen for hvor mye den ansvarlige på et hvert administrativt nivå i prosjektet maksimalt kan disponere.

Styringsmål angir hvilken kostnad den budsjettansvarlige skal styre mot. På hvert nivå holdes igjen en avsetning for å kunne gi mer penger når et behov melder seg på nivået under. Kilde: NTNU.no og Statsbygg

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forteller at økonomien på prosjektet er stram, men at de holder planen.

– Vi tar ikke tar hensyn til valutakostnader når vi avgjør hvem som vinner anbud, sier hun.

Videre ramser hun opp noen av de utenlandske tjenestene og materialene som Statsbygg har valgt, som følgelig har påført prosjektet en valutakostnad:

Arkitekttjenestene er kjøpt i Tyskland.

Norsk skifer er sendt og behandlet i Tyskland.

Innvendig er det valgt eik, marmor og steinheller, som er kjøpt og behandlet i utlandet.

På uteområdene er det stein kjøpt i Kina.

Feilvalg kostet 30 millioner

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Foto: Mette Randem

Når Statsbygg overstiger styringsrammen, må de søke departementet om å få penger av usikkerhetsavsetningen. Det er en post i budsjettet som skal dekke opp for uforutsette hendelser. For eksempel om byggekostnadene stiger på grunn av feilslått materialvalg eller ved valutakostnader. I fjor fikk Statsbygg godkjent fra Kommunaldepartementet å bruke 150 millioner kroner av usikkerhetsavsetningen.

Tidligere har TU skrevet om den mye omtalte Alabasthallen, der det gjennomskinnelige mineralet alabast ikke kunne brukes på fasaden, fordi det ikke ville tåle norsk vær og vind. Løsningen ble å legge et tynt lag med marmor mellom vinduene.

Njaa Aschim sier at merkostnaden for det feilslåtte valget kom på rundt 30 millioner kroner.

– Både dette beløpet og valutakostnaden er småpenger, sett i lys av kostnaden for hele prosjektet, sier hun.

– Valutakostnaden ikke er justert for i tidligere budsjett, hvorfor så dere ikke at euroen gjorde et byks fra 2013 til 2015?

– Vi kjente til justeringen da, men det har tatt tid å søke midler fra departementet. Derfor kommer kostnaden først til syne nå, svarer hun.

TU følger byggingen av det nye Nasjonalmuseet. Les flere saker her.

Rekord år for investering

Nytt nasjonalmuseum Oppdragsgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet Byggherre: Statsbygg

Statsbygg Brutto bygningsareal: cirka 54.600 kvm

cirka 54.600 kvm Byggestart/Ferdigstilling: 2014/2019

2014/2019 Kostnadsramme: 6 milliarder kroner (01.09.2018)

6 milliarder kroner (01.09.2018) Styringsramme: 5,6 millarder kroner (mars 2019) Kilde: Statsbygg.no

Fra årsrapporten fremgår det at Statsbygg investerte for 6,8 milliarder kroner i 2018, noe som er historisk høyt. En av årsakene er at store prosjekter som nytt Nasjonalmuseum og nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet fremdeles er under oppføring.

Totalt pågår det fem store prosjekter med en styringsramme på over en milliard kroner og 19 mindre prosjekter med en styringsramme på under 50 millioner kroner. I tabellen under vises sluttkostnaden for prosjekter som ble fullført i 2018.

Det nye Nasjonalmuseet skal overleveres i oktober i år, men det åpnes først for publikum i 2020.