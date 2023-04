Etter en god mottakelse i hjemlandet Kina, skal premium-merket Zeekr lanseres i Europa. Det bekrefter elbilprodusenten i en pressemelding tirsdag morgen.

Etter planen skal merket i første omgang selges i Sverige og Nederland mot slutten av 2023.

Tatt godt imot

Zeekr er utviklet av Zhejiang Geely Holding Group, kjent som Geely. Selskapet er en privateiet kinesisk familiebedrift som som eier flere andre kjente bilmerker som Volvo, Polestar, Lotus, Proton og Lynk.

Zeekr skal være selskapets premiummerke, og har ifølge administrerende direktør An Conghui blitt tatt svært godt imot i Kina, der hele beholdningen ble solgt ut i rekordfart, ifølge Reuters.

De første modellene som slippes i Europa, er flaggskipmodellen ZEEKR 001 den urbane SUV-en ZEEKR X. Førstnevnte med en rekkevidde på cirka 600 kilometer.

Global strategi

Det er to år siden Zeekr ble etablert. I løpet av de første to årene opplyser selskapet at de har solgt 93.000 biler.

– Vi ser frem til å bygge videre på suksessen ved å lansere merket vårt i Europa, noe som er et viktig trinn i den globale strategien, sier An Conghui.

Zeekrs europeiske hovedkvarter er lagt til Amsterdam i Nederland.