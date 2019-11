Nytt biomimikk-prosjekt: Airbus flyr passasjerfly i formasjon for å spare drivstoff

Flyprodusentene og deres motorprodusenter kniver om å lage mest mulig effektive produkter. Samtidig er det åpenbart fortsatt mye uutnyttet sparepotensial i å bruke flyene på smartest mulig vis.

Nå kikker Airbus mot trekkfugler og deres energieffektive formasjonsflyginger for å se om det er mulig å gjøre noe lignende også for passasjerfly og slik spare drivstoff.

«Fello’fly» kaller Airbus demonstrasjonsprosjektet som ble lansert på Dubai Airshow denne uka.

Tre kilometer bak

I løpet av 2020 skal Airbus gjennomføre testflyginger der de bruker to av sine nyeste langdistansefly, A350 XWB, på lange formasjonsflyginger. Ideelt posisjonert kan flyet bak utnytte oppdrift fra flyet foran, redusere motorkraften og dermed også drivstofforbruket.

Fugler har vært en inspirasjonskilde siden luftfartens barndom. Foto: Airbus

At flyprodusenter kopierer eller lar seg inspirere av naturen på denne måten, («biomimicry»/biomimikk), er selvsagt ikke noe nytt. Heller ikke slike formasjonsflyginger er noen ny tanke.

Også i Airbus er det gjennomført lignende såkalte «wake-energy retrieval»-prosjekter tidligere. Sist i 2016 da flyprodusenten demonstrerte det de beskriver som betydelig drivstoffbesparelse på passasjerflyet som fulgte cirka tre kilometer bak lederflyet.

Airbus skriver at det er først nå at flygekontrollteknologi begynner å bli såpass moden at dette lar seg gjennomføre. Andre deler av prosjektet handler om å utvikle autopilotfunksjoner som er nødvendig for å plassere flyene ideelt og nært på en trygg måte.

5–10 prosent

Tre kilometer, dersom det fortsatt er målet, er en tredel av det som er minste tillatte separasjon i horisontalplanet i dag – fem nautiske mil (9,26 km). Dermed er det åpenbart behov for å ha luftfartsmyndighetene med på laget i en slikt prosjekt.

I tillegg skal flyprodusenten samarbeide med flyselskaper og leverandører av flygekontrolltjenester (ATC) for å ta fram de beste løsningene for hvordan slike flyginger kan gjennomføres praktisk.

Reduksjonen i forbruk for følgeflyet kan ifølge Airbus være så mye som fem til ti prosent på en langdistanseflyging.

– Ettersom dette har så stort sparepotensial, har vi satt en ambisiøs tidsplan for idriftsettelse før 2025, skriver Airbus i en pressemelding.