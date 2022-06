Nysnø og verdens største havvind-selskap kjøper seg opp i norske Spoor

Norske Nysnø går sammen med danske Ørsted og investerer 2,5 millioner euro, 25 millioner kroner, i norske Spoor.

Spoor har utviklet en egen programvare, og bruker kunstig intelligens, for å redusere konflikt mellom vindkraftverk og fugler.

– Dette er et viktig partnerskap både for oss og for Spoor. Vi vil bidra til å kommersialisere teknologien, sier pressetalsmann, Boris Ajeganov, i Ørsted, til Teknisk Ukeblad (TU).

Bruker kunstig intelligens

I første omgang vil Ørsted ta i bruk teknologien på to til tre havvindparker, som del av et utviklingsprogram. Siden kan det bli aktuelt å bruke den på alle selskapets parker rundt om i verden.

Ask Helseth er administrerende direktør i Spoor. Foto: Spoor

– Jeg kan ikke si noe om investeringen nå, er administrerende direktør i Spoor, Ask Helseth, korte kommentar til TU.

– Over hele verden øker land ambisjonene for offshore vindkraft, for å stanse klimaendringene. Da er det helt avgjørende at vi kontinuerlig forbedrer vår forståelse av fuglenes atferd, slik at vi kan designe og bygge havvindparker som samlet sett har en positiv effekt på biodiversiteten, sier Benjamin Sykes, som er direktør for Ørsteds globale miljøsatsing, i en pressemelding.

TU omtalte i helgen det norske selskapet som vil redusere konflikten mellom fugl og vindkraft.

– Vi bruker kunstig intelligens for å samle inn fugle-data over veldig lange perioder, slik at man kan ta bedre beslutninger om hvor og hvordan man kan bygge, uttalte Ask Helseth, som er grunnlegger og administrerende direktør i Spoor til TU.

TU har kontaktet Nysnø for en kommentar på investeringen, men foreløpig ikke fått svar.

Får tilgang til verdens største havvindparker

Pressetalsperosn, Boris Ajeganov, i Ørsted, sier investeringen markerer et viktig partnerskap.

– Det viktige er at vi nå får mulighet til å kommersialisere teknologien. Det vil være viktig for Spoor for de får tilgang itl noen av verdens største offshore vindparker, der de kan teste ut sin teknologi. Når teknologien er ferdig utviklet, vil alle i markedet kunne utnytte den. Men Ørsted vil få et fortrinn ved at vi er først ute. Det er bra for Spoor og det er bra for oss, sier Ajeganov til TU.

Ørsted eier og drifter blant annet verdens største offshore vindkraftverk, Hornsea 1, utenfor kysten av Yorkshire, i England, og er verdensledende på offshre vind. Selskapet eier havvindparker over hele verden.

TU kommer tilbake med mer.