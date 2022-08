Nylig ombygget Hurtigruteskip har grønnstøtt i Sognefjorden

Hovedredningsstasjonen (HRS) ble varslet om hendelsen klokka 09.05. Skipet var på vei fra Hareid på Sunnmøre til Bergen.

MS Richard With er ikke satt i ordinær trafikk etter en større ombygging ved Myklebust Verft tidligere år.

Hurtigruten sendte ut en pressemelding og omtalte det som en «hendelse» med «lettere grunnberøring».

– Ingen er skadet i hendelsen, og det er ingen fare for mannskapet om bord. Skipet ligger stabilt, og slepeassistanse er tilkalt. Motor og fremdriftssystem fungerer, og kapteinen har kontroll over situasjonen, skriver Hurtigruten.

AIS-data viser at skipet seilte mye fram og tilbake i en fjord på Sunnmøre, ikke langt fra Myklebust Verft. Det var på vei mot Bergen da det grunnstøtte. Foto: Marine Traffic

Mistenker hull på ballasttank

Kommunikasjonsrådgiver Anja Bakken i HRS vet ikke om skipet tar inn vann, men sier at skipet rapporterer at de mister vann.

– De mistenker de at skipet har fått slått hull på en ballasttank. Det skal ikke ha noe å si for skipets stabilitet. Det ligger stabilt, og det er greie værforhold, sier Bakken til Aftenposten.

Hun sier de planlegger å få ut dykkere som kan undersøke skadene.

Hurtigruten sendte i 12-tida ut ny pressemelding der de opplyste at skipet var på vei til Bergen etter et lengre verftsopphold.

Det var et mannskap på 53 om bord, i tillegg til 14 servicepersonell som har gjort etterarbeid etter verftsoppholdet. Hurtiguten jobber med å vurdere skadeomfanget.

Myklebust Verft monterte blant annet ny bulb på skipet. Den er skadet. Foto: Tore Stensvold

– Det vi vet nå er at det er mindre skader på bulb og fremre ballasttank, som på tidspunktet var fylt med sjøvann. Når vi har full oversikt, vil vi vurdere hvordan vi får skipet til verft for reparasjoner, skriver Hurtiruten.

De kan ikke si noe om årsaken til ulykken.

Skipet har en kapasitet på 590 passasjerer. Det er 122 meter langt og 23 meter bredt.

Oppgradering

MS Richard With ble opprinnelig bygget ved Stralsund i Tyskland i 1993.

I februar i år ble skipet tatt inn til Myklebust Verft for en større oppgradering med bytte av motorer og innsetting av stor batteripakke for hybrid framdrift. Det skulle være ferdig fra verftet og overleveres Hurtigruten i august.

MS Richard With ble bygget om ved Myklebust Verft fra februar til august i år. Foto: Tore Stensvold

Kongsberg Maritime har stått for prosjektering for Hurtigruten samt levering av en stor del utstyr. I en pressemelding da kontrakten ble inngått i mai i fjor, står det at kjernen i oppgraderingen av hvert fartøy vil være to SAVe Energy 1120kWh litium-ion energilagringssystemer, kontrollert via Kongsberg Maritimes SAVe CUBE integrert drivenhet og styresystem.

Ny hovedtavle inkluderer alle frekvensomformere, stasjoner og DC-koblingsutstyr som er nødvendig for hybridsystemet og kontroll av alle tilkoblede thrustere.

To MaK-motorerer tatt ut og to nye B33:45 diesel-motorer fra Bergen Engines satt inn i et ombygget maskinrom.