Nye redningshelikoptre: Fra havari og krise til beredskapssuksess

Det nye redningshelikopteret AW101 kunne knapt fått en verre start på karrieren i 330 skvadron. Ei uke etter at det ankom basen på Sola i november 2017 veltet det og bidro til å forsinke innfasinga ytterligere.

Men etter at oppstarten først fant sted, er situasjonen en annen. Det ser ut til at tida i den operative test- og evalueringsfasen (OT&E) og i vedlikeholdsskvadronen er brukt godt og har bidratt til å luke bort mange av de problemene man kan risikere å støte på når ny avansert teknologi skal tas i bruk.

AW101 har hatt en skyhøy tilgjengelighet fra dag én siden det overtok beredskapen på 330 skvadrons hovedbase 1. september i fjor.

Det kommer fram i Forsvarets årsrapport for 2020 som ble lagt fram tirsdag formiddag.

99,6 prosent

– Sar Queen har løst alle oppdrag som har blitt tildelt i 2020, og avdelingen på Sola hadde en beredskap på hele 99,6 prosent, skriver generalmajor Tonje Skinnarland, Sjef Luftforsvaret, i kapittelet der grensjefene kommenterer fjoråret.

Dette lover godt når de store skoene etter Westland Sea King Mk43B skal fylles. I mai er det klart for at base nummer to – Ørland – skal konvertere til nye redningshelikoptre. Mot slutten av året står Banak for tur.

For øvrig er det heldigvis ikke slik at Sea King-systemet er i ferd med å bryte sammen snart 48 år etter at de første maskinene ble satt i drift.

Ifølge årsrapporten hadde Redningshelikoptertjenesten 98,8 prosent tilgjengelighet på tvers av alle basene i 2020 og gjennomførte om lag 1.400 redningsoppdrag med helikopter fordelt på 4.390 flytimer.

Tre AW101 på 330 skvadrons hovedbase på Sola. Foto: Eirik Helland Urke

Cirka 95 prosent av dette er med Sea King, atskillig flere enn de 3.200 timene som var tildelt i 2020, blant annet som følge av at Sar Queen overtok tre måneder senere enn budsjettert.

Den gamle arbeidshesten Sea King har vært gjennom flere vedlikeholdsrunder for å sikre at det er nok flytimer igjen til å holde ut inntil avløsninga er på plass på alle redningsbasene.

Forsvaret har basert seg på vedlikeholdsprogrammet «IRAN» («Inspect and Repair As Necessary») som gir skroget sju års levetid etter endt vedlikehold, men etter hvert har det vært behov for nye vedlikeholdsprogram der selve vedlikeholdet tar kortere tid, men som konsekvens også gir mindre levetid etter endt vedlikehold.

«Mini-IRAN» er det ene som har blitt brukt for å tilpasse levetiden på Sea King med innfasingen av Sar Queen, en forlengelse på tre år, og nylig har det også blitt utarbeidet det som kalles «Delta-IRAN» på inntil fem skrog med to års levetidsforlengelse.

Slik planen er nå, skal AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023, men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.

10 helikoptre i Norge

For tre uker siden var det fem år siden det første norske AW101 fløy for første gang, en 45 minutters jomfruferd fra fabrikken i England.

På denne tida var Nawsarh-prosjektet fortsatt i rute til at første helikopter skulle til Sola i april 2017, og at innfasinga skulle starte etter ett år med testing slik at generasjonsskiftet var ferdig i løpet av 2020.

Men det viste seg at utviklings- og sertifiseringsarbeidet tok lengre tid enn planlagt, og det forsinkelser knyttet til dette Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementet har pekt på i stor grad.

I tillegg var det altså også slik at det første helikopteret, som fløy til Sola 17. november 2017, veltet under bakkekjøring, noe som også var en medvirkende faktor til at innfasinga startet omtrent på samme tidspunkt den skulle blitt avsluttet.

AW101 SAR Queen Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Nå er imidlertid snart alle av de 16 bestilte AW101-612 ferdige. Det tiende helikoptret ble overtatt på Leonardo-fabrikken i Yeovil i Sommerset, England i mars og er senere fløyet til Norge. Det ble også fløyet et helikopter over Nordsjøen sist fredag, ifølge facebooksida Leonardo AW101 SAR/Westland Sea King som har god oversikt.

Med Ørland og Banak snart satt opp med Sar Queen, kan store deler av landet dekkes av et redningshelikopter med større rekkevidde og hastighet og bedre evne til å fly i dårlig vær enn forgjengeren.

På Farnborough-utstillinga sommeren 2018 brukte Leonardo et AW101-612 lakkert i den norske redningstjenestens farger som blikkfang under parolen «verdens beste redningshelikopter – med god margin».

Produsentens plan har lenge vært å bruke «norsk standard» som grunnlag for kommende redningshelikoptre og midtlivsoppdateringer som eksisterende kunder står overfor. Først i køen for en slikt oppgradering ser det ut til at de kanadiske CH-149 Cormorant-helikoptrene er.