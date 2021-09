Nye maskingevær leveres i år: Nå skal fotfolket tilbake til kaliber 7,62 mm

Forsvaret har de siste ti årene kjøpt og tatt i bruk nye maskingevær i kalibrene 5,56- og 12,7-millimeter.

Nå er det også bestilt nye og lettere maskingevær i kaliber 7,62 x 51 mm.

Forsvarsmateriell (FMA) har inngått en avtale med belgiske FN Herstal om opp til fire tusen gevær av typen FN Minimi Mk3.

Dette er infanterimaskingevær som altså skal brukes av dem som er til fots. På linje med MG-3 i samme kaliber da det ble innført på slutten av 60-tallet, men som i dag er flyttet over på kjøretøy.

– De første våpnene blir levert i løpet av året, opplyser major Eirik Horst som er prosjektleder for anskaffelsen i FMA.

Et år på overtid

Konkurransen ble kunngjort for litt over to år siden. Den gang var planen å tildele kontrakten i tredje eller fjerde kvartal 2020. Når det gikk et år ekstra, skyldes dette primært en lang testperiode samt at korona til en viss grad har spilt inn, ifølge Horst.

Det var fem leverandører som ble kvalifisert og tre som leverte testmateriell. Dette er noe FMA kjøper inn og i stor grad sliter ut gjennom tekniske tester og brukertester med støtte fra Hærens våpenskole.

FN Minimi 7,62 Mk3 Tactical vant den norske LWMG-konkurransen («Light Weight Machine Gun»). En vanligere betegnelse, som også produsenten selv bruker, er LMG («Light Machine Gun»). Foto: FN Herstal

Ifølge kunngjøringa var det vekt, ergonomi og stridsutholdenhet som skulle vektlegges i utvelgelsen.

– Jeg kan ikke gå mer i detalj enn å si at FN Herstal ga det beste tilbudet basert på leveringsbetingelser, pris og ytelse, sier Horst.

Familieforøkning

Nyanskaffelsen er et velkjent våpen for Hæren. For snart elleve år siden ble det nemlig bestilt 1.900 FN Minimi i kaliber 5,56 × 45 mm, samme kaliber som automatgeværene HK416 som ble kjøpt inn noen år tidligere.

At Forsvaret fra før har våpen i samme familie vil ifølge Horst ha positiv effekt, selv om han samtidig understreker at dette ikke ble vektlagt i konkurransen.

– Det er delelikhet mellom våpnene og utdanningsmessig vil det også være store likheter, både for brukere og på teknisk side, sier han.

Major Eirik Horst i FMA, her i anledning bestilling av nye 12,7 mm-mitraljøser i 2019. Foto: Eirik Helland Urke

Rammeavtalen er på inntil fire tusen våpen med en verdi på 350 millioner kroner. I første omgang er det bestilt tusen våpen, mens det er tatt høyde for å kunne bestille ytterligere tre tusen maskingevær til Heimevernet.

I tillegg til en sjuårskontrakt for hovedmateriellet, er det inngått en kontrakt om etterforsyning av reservedeler, tilbehør, kurs og spesialverktøy med en varighet på 20 år.

FMA har bestilt versjonen som heter Minimi Tactical med justerbar kolbe. Uladd veier den 8,8 kg som er cirka et par kilo mer enn lillebror i kaliber 5,56 og som i Norge er levert i para-versjonen med teleskopkolbe.

Det Forsvaret bestilte i 2010 var første generasjon Minimi, mens det nå er tredje generasjon som produseres på fabrikken like nord for Liège.

Håpet på mer

For et par år siden ble situasjonen for avdelingsvåpen betegnet som lite tilfredsstillende satt opp mot dagens og framtidas krav til stridsevne. Det var særlig mitraljøsene og middelstunge maskingevær som ble pekt ut som problemområder i forsvarsbudsjettet.

Siden den gang er det innført nye «tolvsju» og nå kommer altså nye Minimi.

Ifølge FN Herstal blir Norge det 37. landet som tar i bruk Minimi 7,62.

FN Minimi 5,56 i bruk i Stormeskadron 3 i Panserbataljonen under øvelse Snøpanser i Troms i 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Da vi i desember 2010 møtte salgsdirektør Nicolas de Gottal i FN Herstal, håpet han Minimi-kontrakten var starten på et tettere forhold. Dette var første gang Norge bestilte våpen direkte fra FN, selv om vi hadde noen våpen arvet fra tyskerne i 1945 og noen FN MAG som satt på de brukte Leopard 2-stridsvognene som ble kjøpt fra Nederland i 2001.

– Jeg håper vi på sikt kan levere våpen fra hele vår maskingeværfamilie, inkludert 7,62 mm og .50-kaliber, sa han den gang.

Nesten elleve år senere har han altså fått ønsket oppfylt, om enn ikke hundre prosent: Konkurransen om å levere nye 12,7 mm-mitraljøser (M2A2N) tapte de i 2019 til amerikanske U.S. Ordnance.

Våpenfabrikkens fulle navn er Fabrique Nationale d'Herstal, og den ble etablert i 1889 da en rekke våpenprodusenter gikk sammen for å produsere 150 000 rifler for den belgiske stat. Morselskapet Herstal Group er offentlig heleid av regionen Vallonia.