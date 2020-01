Nye dekk gir 35 kilometer mer på én lading – men bare om sommeren

Dekk er ikke bare runde og svarte. Når Hyundai nå annonserer at Kona får 35 kilometer ekstra rekkevidde, er det ikke på grunn av bedre software eller hardware. Årsaken til at Kona går fra allerede respektable 449 kilometer til 484 kilometer WLTP, er at Hyundai bokstavelig talt legger om til nye dekk – Michelin Primacy 4.

– Gjennom å optimalisere kombinasjonen av dekk og bil henter man ut 35 kilometer ekstra WLTP-rekkevidde, sier Øyvind Knudsen, som er produkt- og PR-sjef i Hyundai Norge.

– Dette vil gjelde biler produsert fra mars 2020, fabrikklevert med nye Michelin Primacy 4-dekk, sier Knudsen.

Michelin Primacy 4 skal gi øke rekkevidden på Kona med 35 km. Foto: Michelin

Åtte prosent lenger

Akkurat hva som er den tekniske forskjellen som gjør at Michelin-dekkene offisielt gir åtte prosent lengre rekkevidde, er ikke klart.

– Jeg har ikke alle detaljene rundt hvordan den tekniske utviklingen er gjort, men kan naturligvis konstatere at vi synes det er veldig hyggelig at rekkevidden øker mye som følge av dette, sier Knudsen.

– De som allerede har fått sin Kona vil dermed også få lenger rekkevidde hvis de bytter til nevnte dekktype?

– Det hender at det er tilpasninger på disse tingene som gjør at man ikke får nøyaktig samme effekt av å sette på samme dekk selv, men det er en generell observasjon og ikke noe som jeg kjenner til her, sier Knudsen.

Primacy 4 er sommerdekk, og rekkevidden på vinteren vil altså ikke øke.

– Uansett viser dette at man kan få store forskjeller i effektivitet og rekkevidde av å velge riktige dekk, selv om man naturlig nok ikke får den samme typegodkjente rekkevidden på biler som ikke er levert fra fabrikk med de gitte spesifikasjonene.

Midt på treet-dekk

Da NAF/Motor testet sommerdekk i fjor, kom Primacy 4 midt på treet. Dekket var best av alle når det gjaldt bremsing på våt vei, hadde gode egenskaper ved vannplaning, og gjorde det også bra ved bremsing på tørr vei. På svingete vei var det ikke like bra, og i testen ble det konkludert at Primacy 4 ikke imponerte når det gjaldt sidegrep.

I tillegg til dekkskift gjør Hyundai gjør endringer i fjæringsoppsettet på Kona. En annen forandring er at muligheten til å skru av den simulerte motorlyden fjernes, dette på grunn av endringer i lovverket.