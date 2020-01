Direkte: Disse bilene selger mest i Norge

Fredag 3. januar klokka 10 arrangerer Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) sin årlige gjennomgang av det norske bilåret og bilsalget i 2019.

Vi sender direkte fra hele presentasjonen - se videoen over.

Her får du blant annet vite hvilke bilmerker og -typer som solgte best, og hvordan det gikk med salget av elbiler, hybridbiler og fossilbiler. Videre får vi se nærmere på trender videre og prognoser for nybilsalget i 2020.

Program

10.00-10.30 Bilåret 2019

v/Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for veitrafikken

10.30-10.50 Bilimportørenes refleksjoner om 2019 og 2020

v/Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening, BIL

10.50-11.10 Hva betyr 95-grams målet i EU for bilmarkedet i Norge?

v/Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund, NBF

11.10-11.30 Bilbransjens politiske rammevilkår fremover

v/Jan Glendrange, Zynk

11.30-12.00 Spørsmål og kommentarer fra salen til innlederne