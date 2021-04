Nye bilder: Mars-helikopteret har fløyet igjen

Mars-helikopteret Ingenuity gjennomførte torsdag klokka 11.33 norsk tid sin andre vellykkede flyvning på Mars. Tre dager tidligere sto det samme helikopteret for historiens første motoriserte flyvning på en annen planet, med nordmannen Håvard Grip i en svært sentral rolle som sjefspilot. Den gang fløy helikopteret tre meter opp og roterte, før det landet igjen.

Planen er å gjennomføre opptil fem flyvninger med stadig økende vanskelighetsgrad, og torsdagens tur ble derfor noe mer omfattende. Turen varte i 51,9 sekunder, gikk fem meter opp i lufta, før det la seg litt til siden og gled to meter bortover. Der tok det noen fargebilder i forskjellige retninger, før det gled tilbake til sin opprinnelige posisjon og landet.

– Det høres enkelt ut, men det er mange ukjente faktorer når man skal fly et helikopter på Mars. Det er derfor vi er her - for å gjøre dette til kjente faktorer, sa sjefspilot Håvard Grip etter flyvningen.

Dette bildet viser den andre flyvningen på Mars, fanget av roveren Perseverance. Foto: Nasa

Autonom

Hver flyvning er i seg selv autonom, på grunn av de store signalforsinkelsene mellom planetene. Det sendes spesifikke kommandoer til farkosten dagen før flyvningen, og så m[ man vente til etter flyvningene med å få vite hvordan det gikk.

Det tar flere timer å få de første telemetri-dataene og bildene fra hver flyvning. I de følgende dagene vil kunne se bilder og videoer i stadig høyere oppløsning. I videoen under kan du se den første flyvningen i høyere oppløsning enn tidligere:

FØRSTE FLYVNING: Slik ble det fanget på video av roveren Perseverance.

Mars-helikopteret Ingenuity har et vindu på 30 marsdøgn til å gjennomføre sine eksperimentelle flyvninger. Et marsdøgn er på 24,6 timer. Nå er prosjektet på sitt 18. mars-døgn, og tross noen forsinkelser i begynnelsen håper Nasa å kunne gjennomføre alle de fem planlagte flyvningene. Disse vil ha stadig større risiko, og det er langt fra sikkert at helikopteret vil overleve alle forsøkene. Uansett - etter 30 marsdøgn er eksperimentet uansett ferdig, og roveren Perseverance triller videre til nye oppdrag.