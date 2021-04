Mars-helikopteret er klart for historisk takeoff 

Det nærmer seg en historisk dag i romfartens og luftfartens historie. Hvis alt går etter planen, skal det fjernstyrte helikopteret Ingenuity gjennomføre historiens første kontrollerte og motoriserte flyvning på en fremmed planet mandag morgen norsk tid. Den norske sjefspiloten Håvard Grip i Nasa JPL er helt sentral i denne begivenheten, og han vil være den første til å ta imot og tolke signalene fra helikopteret etter flyvning.

Øverst i denne artikkelen vil vi mandag fra klokka 12.15 vise direktebilder fra Nasa Mission Control når de første resultatene fra flyvningen kommer inn. Tidspunktet kan utsettes ved uforutsette problemer og hendelser.

Etter å ha krysset av milepæl etter milepæl oppsto det et uventet problem rett før den planlagte flyvningen, som senest ble utsatt fra 14. april. Da oppdaget man at den siste og avgjørende testen, rotorspinn i full hastighet, ikke ble gjennomført som planlagt. Et automatisk varslingssystem hadde skrudd av sekvensen før den var gjennomført.

Skrev ny programvare og kommandoer

For å løse problemet har Nasa skrevet helt ny programvare til helikopteret, som allerede er testet og sendt til Mars-roveren Perseverance. Dette blir likevel stående som en plan B, for i mellomtiden har et annet team klart å justere tidsinnstillingene til den eksisterende programvaren, slik at helikopteret med et par nye kommandoer er klart til å starte opp med full rotorhastighet. Dette er nå testet på Mars-helikopteret med full suksess, rotorene oppnådde full hastighet på bakken.

Sjansene for å klare liftoff med den nye metoden er beregnet til omtrent 85 prosent. Det skal likevel være mulig å gjennomføre den samme testen flere ganger, og i bakhånd har Nasa altså klargjort plan B - å installere en ny og oppgradert programvare.

Mars-helikopteret Ingenuity står nå klart til å ta av fra Mars. Foto: Nasa

Før problemene oppsto hadde rotorene allerede blitt testet på 50 omdreininger i minuttet, uten problemer. Ingenuity har snakket med roveren og teamet på jordkloden hver eneste dag siden roveren slapp løs helikopteret for et par uker siden.

En av de siste kritiske fasene var da helikopteret skulle overleve alene den første natta, i opptil 90 minusgrader på Mars. Teamet har verifisert at helikopteret er ved god helse, alle sensorer fungerer, det lader hver dag og har nok krefter til å gjennomføre den historiske ferden. Nå sendes de siste kommandoene til Mars for å gjennomføre flyvningen.

Sender direkte

Selve flyvningen er beregnet til klokka 09.31 mandag norsk tid. Det vil ta noen timer før de første dataene kommer til jorda, og fra klokka 12.15 vil vi vise direktebilder fra Nasa Mission Control når de første resultatene fra flyvningen kommer inn.

Den aller første flyvningen er beregnet å vare i omtrent 40 sekunder. Etter planen skal helikopteret fly tre meter rett opp, rotere i retning roveren Perseverance som står 60 meter unna, rotere tilbake og lande trygt.

"Flyplassen" ble nøye utvalgt på forhånd. Blant annet må den være flat og trygg nok for helikopteret, men samtidig ha nok detaljer i landskapet til at navigasjonskameraet kjenner seg igjen.

Mars-helikopteret bruker to rotorer for å få nok løftekraft i Mars-atmosfæren.

Norsk sjefspilot

Det er nordmannen Håvard Grip som er sjefspilot for Ingenuity i Nasa JPL, og det er også han som skal tolke og verifisere de aller første dataene som kommer inn fra helikopteret på Mars. Han vil være den første som kan erklære om flyvningen faktisk har funnet sted.

I første omgang kommer det ingen bilder, men rene data i form av bokstaver og tall som viser om farkosten har lettet fra bakken, rotert og landet trygt igjen. Deretter kommer det data fra høydemåleren, laser-altimeteret, som ytterligere vil verifisere at farkosten har lettet, hovret og landet igjen. Senere kommer det også svart/hvitt-bilder fra helikopterets navigasjonskamera som peker rett nedover. Dette vil si noe om hvordan farkosten har flyttet på seg.

Sjefspilot Håvard Grip foran en modell av Ingenuity Foto: Privat

Først dagen etterpå vil vi kunne se fargebilder og videoer i særlig omfang. Helikopteret kan bare sende fra seg de viktigste dataene før det må slukke for natta og spare på batteriet. Med ny energi fra solcellene kan det fortsette å sende bilder og data til jorda neste dag, via roveren Perseverance og satelitten Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Filmer flyvningen

Roveren Perseverance skal forsøke å filme eksperimentet fra sitt platå 60 meter unna, og etter hvert sende både bilder og video til jorda. Det blir gjort en rekke kompromisser for å få dette til. Videoen tar bare sju bilder i sekundet (en normal video har 25 eller 30), og det blir gjort et utsnitt av sensoren for å ikke sende unødige deler av bildet. Videoen blir dessuten kraftig komprimert før den sendes til jorda. Like fullt kan vi forvente noen spektakulære bilder fra flyvningen, dersom eksperimentet lykkes.

Foruten kvaliteten er det flere utfordringer knyttet til det å faktisk klare å fange opp helikopteret i bildet. For det første må tidspunktet synkroniseres mellom roveren og helikopteret, noe som er krevende med alle signalforsinkelsene og tidsregningene. Roveren tar derfor opp 5 minutter med video for å ha nok margin. I tillegg må kameraene peke i helt riktig retning. Et av kameraene vil zoome inn mest mulig, mens et annet kamera vil zoome ut i forsøk på å få med hele flyvningen.

– Det hadde vært fint om vi kunne følge helikopteret automatisk med kameraet, men vi kan ikke gjøre dette i fare for å forstyrre andre instrumenter. Derfor har vi holdt disse flyvningene så enkle som mulig, forklarer Elsa Jensen i Nasa, som styrer operasjonene med Mastcam-Z-kameraet på Mars-roveren.

SELFIE: Roveren Perseverance tar et selfie av seg selv og helikopteret Ingenuity før de skiller lag. Foto: NASA

Bilder til jorda

Etter flyvningen vil roveren i første omgang sende omtrent 6 enkeltbilder fra videoen tilbake til jorda, med minst 20 sekunder mellom dem. Dermed håper man å kunne få et tidlig bilde av flyvningen, mens resten av videoen vil trenge mer tid på overføringen.

Mars-roveren har faktisk også mikrofoner ombord, men vil ifølge Nasa ikke forsøke å ta opp lyd fra den første flyvningen. Det kan likevel være aktuelt prøve på en av de kommende flyvningene, dersom den første lykkes.

– Det er noe vi diskuterer. Vi er usikre om vi faktisk vil høre helikopteret på så stor avstand, sier Tim Canham, som leder Ingenuity-operasjonene.

Mens de fleste kanskje gleder seg til å se fargebilder og video fra flyvningen, er dette egentlig bare en bonus for Ingenuity-teamet. For dem er det ventelig de første dataene og navigasjonsbildet som vil utløse den største spenningen og de sterkeste følelsene.

Teamet har fått et tidsvindu på 30 marsdøgn til å eksperimentere med helikopteret. Dersom den første flyvningen lykkes, vil man sekvensielt forsøke opptil fem flyvninger med stadig høyere kompleksitet og risiko.

Vi viser altså sendingen direkte fra Nasas kontrollsenter fra klokka 12.15 mandag ettermiddag norsk tid.