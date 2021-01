Ny type havvindturbin skal produsere hydrogen direkte i turbintårnet

Ved å koble hydrogenproduksjon direkte til en vindturbin, ser den tyske industrigiganten Siemens helt nye muligheter for å redusere CO2-utslipp.

Med et nytt prosjekt er planen å integrere elektrolyseenheten direkte i tårnet til en offshore vindturbin fra Siemens-Gamesa, kalt SG 14-222 DD.

Ikke avhengig av strømnett

Som det kan leses av typebetegnelsen, er turbinen 14 MW og har en rotordiameter på 222 meter. Hos Siemens forventes det at turbinen, som blir lagt ut for salg i midten av 2020-årene, vil være konsernets trekkplaster for salg av offshore vindturbiner.

Men Andreas Nauen, administrerende direktør i Siemens Gamesa, forklarer til Reuters at det vil være nødvendig å bygge om store deler av turbinen, som i utgangspunktet er utviklet for kun å produsere strøm.

Siemens skriver i en pressemelding at en slik turbin med integrert hydrogenproduksjon vil kunne gå uten tilkobling til strømnettet og dermed åpne for energiproduksjon på steder der det ikke er mulig i dag.

Hydrogen fra turbinene må sendes i land via rørledninger, og selskapene som skal kjøpe hydrogen, muligens stål- og kjemikaliprodusenter, må derfor være plassert ikke så langt unna.

Jakter på lagerløsning

Siemens har lenge sett etter løsninger for å lagre strøm fra vindturbiner og understreker at med de 80 millionene tonn hydrogen som produseres hvert år fra fossilt brensel, er det viktig at hydrogen kan produseres bærekraftig for å nå målene i Parisavtalen.

Ifølge beregninger fra datterselskapet Siemens Energy vil det kreve 820 GW vindturbiner for å produsere så mye hydrogen at det vil være i stand til å erstatte alt fossilt hydrogen og dermed spare atmosfæren 830 millioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer de totale utslippene i Tyskland.

Hvis alt går som planlagt, vil kommersielle hydrogenproduserende havvindparker bygges i den tyske delen av Nordsjøen og Østersjøen, og til dette har den tyske regjeringen lovet å bidra med 5,2 milliarder danske kroner. Totalt har Tyskland bevilget cirka 67 milliarder kroner i forbindelse med landets investering i bærekraftig hydrogen.

Totalt vil de to selskapene investere tilsvarende 900 millioner kroner i utviklingsarbeidet de neste fem årene.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.