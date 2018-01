Ny trend: Nå vil amerikanere ha ubehandlet vann

Matvarehysteriet ’raw water’ har vokst fram i USA. Der vil forbrukere ha ubehandlet vann framfor det som kommer ut av springen. Ekspert kaller tendensen helsefarlig.

Ubehandlet og ufiltrert vann – også kalt 'raw water' – har vokst fram som ny matvaretrend blant amerikanske forbrukere.

Bedriftene bak produktene hevder at vannet inneholder flere sunne naturlige mineraler og mikrober. Men en ekspert advarer om at ubehandlet vann kan føre til akutte og kroniske sykdommer. Det skriver New York Times.

Den nye trenden har spesielt vokst fram på den amerikanske vestkysten. I byen San Diego, som ligger i den sørlige delen av California, selger butikken Liquid Eden omkring 3400 liter vann daglig (900 gallons). Salget av forskjellige typer av vann, som for eksempel merker som 'flouride-free' eller 'chloride-free', har økt i takt med at tilhengerskaren rundt dette drikkevannet har vokst, forteller butikkeier Trisha Kuhlmey.

En annen bedrift som også tjener penger på å selge ubehandlet vann, er Live Water. Her kan man kjøpe 10 liter vann på en glassflaske for 37 dollar, noe som tilsvarer cirka 300 kroner. Ifølge firmaets hjemmeside er vannet samlet inn fra uberørte kilder på bergskråninger som leder ut i Oregons Crooked River.

Skremmehistorier fra Flint

Live Water markedsfører seg med at produktet deres er sunnere enn vanlig drikkevann fra springen. Ett av argumentene er at vannet fra den offentlige vannforsyningen kan være forurenset av skadelige stoffer.

Nettopp dette poenget har tråder tilbake til skandalen i den amerikanske byen Flint, hvor borgerne fra 2014 til 2016 drakk springvann med forhøyet nivå av bly. Dette skjedde etter at bystyret omstrukturerte vannforsyningen, men valgte å la være å tilsette anti-korrosive midler som kunne ha fjernet bly og andre tungmetaller for bare 100 dollar per dag.

Men selve tendensen i 'raw water'-bevegelsen vekker bekymring hos den amerikanske legen og ernæringseksperten Donald Hensrud.

Han påpeker at vannverkenes behandling av drikkevannet er med på å sikre at folk ikke blir syke. Noen av de største risikoene som kan gi akutte eller kroniske symptomer er E. coli-bakterier, virus, parasitter og kreftfremkallende stoffer som tungmetaller.

– Det finnes folk som – i likhet med vaksinemotstandere – bare er imot status quo, sier legen til New York Times.

(Les hos danske Ingeniøren) Rapport: Stopp bløtgjøringen av Københavns drikkevann

Vann blir grønt hvis det ikke holdes kjølig

Det finnes flere teknologier som kan brukes for å rense vannet i hjemmet; blant annet vannfiltre eller osmoseanlegg.

Men for grunnleggeren av Live Water, Mukhande Singh, er det rensede og filtrerte vannet ikke bra nok. Vannet skal være 'levende', og vil derfor naturlig bli grønt med tiden.

«Hvis vann står for lenge, vil det bli grønt. Folk innser ikke, at vannet fra springen er 'dødt', og derfor blir det aldri grønt, sier han.

Av samme årsak skal det ubehandlede vannet fra Live Water alltid oppbevares i kjøleskapet, både i butikken og hos forbrukeren. Det 'rå' vannet er merket med holdbarhetsdato, men holder seg mest friskt «innenfor en månesyklus» ifølge grunnleggeren.

I USA finnes det regler for, hvor høyt innhold av bakterier og kjemikalier flaskevann kan inneholde, men ikke for hvordan det skal behandles.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk