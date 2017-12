Nå er snittlønnen til en sivilingeniør økt til 840.000 kroner: Sjekk om du tjener for lite

Teknas lønnsstatistikk for 2017 er klar. Den viser at lønnsveksten igjen er på vei oppover for sivilingeniørene.

I privat sektor hadde Teknas medlemmer i snitt en vekst på 1,9 prosent, opp fra 1,2 i fjor.

Snittlønnen til en sivilingeniør er dermed økt til 840.589 kroner i året.

– Jeg er forsiktig optimist. Jeg håper vi så bunnen i fjor, at det er bedre tider på gang, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, til Teknisk Ukeblad.

Hvordan ligger din lønnsvekst an i forhold til snittet? Sjekk lønnen din i kalkulatoren lenger nede i artikkelen.

Nye næringer vil skape nye arbeidsplasser: Spår lysere tider for ingeniører

– Har tatt en hard støyt

For kommunal sektor er lønnsveksten fra i fjor til i år på 1,8 prosent. For statlig sektor var den på 1,3 prosent, men her har det vært mellomår for lønnsoppgjør, som normalt betyr lavere vekst.

Økningen for både privat og kommunal sektor er godt over det den var i fjor. Det er likevel fremdeles et stykke igjen til den lønnsveksten som var i årene før oljekrisen.

Randeberg mener likevel at lønnsstatistikken viser at det er bedre tider på gang, og at den bekrefter andre samfunnstrekk som lavere arbeidsledighet og økt aktivitet.

Da er det godt å se at det kommer sivilingeniørene til gode.

– Nå har medlemmene i Tekna vært ansvarsfulle i flere år, og dratt lasset i dårlige tider. De har tatt en hard støyt, mange steder har lønnsoppgjøret endt med null økning. At det nå går bedre, og at det synes i at lønningene også stiger, det tyder på at systemet fungerer, sier hun.

Randeberg konkluderer med at det er forsiktige, men gode resultater av årets lønnsoppgjør.

Konsumprisindeksen, som sier noe om de gjennomsnittlige levekostnadene, har økt med 1,1 prosent de siste 12 månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Med andre ord er lønnsveksten for sivilingeniørene en reell lønnsoppgang.

De var landets mest fornøyde ansatte: Nå er tilfredsheten på bunn

Sjekk om du tjener for lite Jeg jobber i privat sektor statlig sektor kommunal sektor petroleumssektoren I 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 var lønnen min kr. Nå tjener jeg kr. OK Du må fylle ut gyldige tall for lønn i feltene over!

Teknisk Ukeblad har ikke tilgang til informasjonen du fyller inn i skjemaet over

Petroleum på topp

Som tidligere år er det sivilingeniørene i petroleumssektoren som har de høyeste lønningene. Her har snittlønnen i år passert 900.000 kroner i året.

Det er også innen petroleum lønnsveksten har vært størst fra i fjor til i år, med en økning på hele 3,4 prosent. Men her er det uenighet om det er snakk om faktiske lønnsøkninger.

Statistikken viser i tillegg at det ansettes flere nyutdannede i oljeindustrien nå. Mens petroleum i fjor kun hadde ansatt fire prosent av de ferskeste sivilingeniørene, har dette i år økt til 12 prosent.

– Nå ansetter de i oljen igjen. Det er et godt tegn. Dette ser vi også på hva medlemmene våre tar kontakt med oss om, den største andelen henvendelser handler om arbeidskontrakter for nytilsettinger. Det er her vi har mest trøkk om dagen, og det tyder på et stemningsskifte, poengterer Randeberg.

Hun påpeker samtidig at hun håper selskapene ikke glemmer at det fortsatt er mange langtidsledige, som trenger å komme seg tilbake i jobb.