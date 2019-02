Ny teknologi gir nettselskapene nye muligheter. Det gjør fusjoner nødvendig

NVE har, i samarbeid med Thema Consulting Group, regnet seg frem til at norske strømkunder vil spare 2,6 milliarder kroner årlig fra 2025 dersom et stort antall av våre (per i dag) 147 nettselskaper blir samordnet og fusjonert. Rapporten og konklusjonen har ført til en spisset David mot Goliat-debatt.

Problemet er at selv Goliat fort kan bli for liten - alene.

Sammendraget er enkelt og tydelig:

«Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon».

I dag er det et faktum at nettleien varierer mye nettselskapene mellom. Noe av variasjonen skyldes selvsagt forhold som topografi og befolkningstetthet. Det er likevel ikke til å komme fra at de lokale og regionale monopolene i stor grad styrer prisen på nettleie til sine strømkunder.

«Bompenger» for kWh

Enkelte små nettselskaper - og deres representanter - har reagert på rapporten fra NVE med å hevde at nettselskapene gir de(n) lokale eierkommunen(e) gode, og i noen tilfeller helt nødvendige inntekter. Det er et heller tvilsomt argument i debatten, ganske enkelt fordi det er det samme som å si at vi har høyere kostnader til våre strømkunder for å kunne finansiere driften av kommunen. Det ligner rett og slett litt på å ta «bompenger» per kilowatt. Innbyggerne skattlegges indirekte ved å skru opp nettleien.

Eierskapet i nettselskapet blir gjerne omtalt som arvesølvet i eierkommunen(e). Det kan vise seg å være en sannhet med modifikasjoner. Strømkundene må jo i mange tilfeller betale «sølvmynter» i ekstrapris for å holde arvesølvet intakt.

Lokale posisjoner

Det er ikke usannsynlig at lokale posisjoner trigger motviljen mot å samordne seg. Mangt et kommunalt utnevnt styremedlem i nettselskaper landet rundt nyter godt av både posisjoner og i noen tilfeller også pengene vervet fører med seg. Ren psykologi tilsier at det motvirker viljen til å slå seg sammen med nettnaboen.

I det hele tatt er situasjonen med landets mange nettselskaper ganske lik debatten om sammenslåinger av kommuner. Og akkurat som med kommunene, så vil sammenslåing av nettselskaper tvinge seg frem.

Tyngdekraften kommer til å virke. I fremtiden trengs større enheter for å gi strømkundene et godt tilbud. Selv flere av de store nettselskapene vil trenge å samle seg i enda større enheter.

Det er hovedsakelig to grunner til at dette vil skje: Teknologi og kompetanse.

Strømnettet endrer seg

Det å være nettleverandør i dag er ikke det samme som å ha vært det de siste tiårene.

Fjoråret ble for eksempel det store året for installasjon av AMS-målere i de tusen hjem. En infrastruktur som alene kommer til å forløse betydelige muligheter for utnyttelse av teknologi.

Ikke bare går nettselskapene gjennom en betydelig digitalisering, men også kommer strømkundene i stadig større grad til å få produkter og tjenester som gjør at de vil styre sitt eget forbruk. Mange vil for eksempel ønske å lade elbilen når strømmen er rimelig.

Ikke minst vil strømkundene i stadig økende grad også ønske å produsere sin egen strøm. Stadig flere installerer solceller på taket. Og flere strømkunder vil installere batterier for å mellomlagre strøm de ikke bruker når den produseres. Eller lade hjemmebatteriene fra nettet når strømmen er rimelig.

Det som tidligere var en «enkel» nedstrøms aktivitet (ingen fornærmelse ment) er i ferd med å endre seg til å bli et flerveis system av kilder, forbrukere og digital informasjon. Det skaper et vell av nye muligheter. Og et behov for ny og annerledes kompetanse.

Og det uten at vi trenger å nevne de store mulighetene nettselskapene bør kunne høste innen maskinlæring.

Må sikre seg kompetanse

Selv mellomstore nettselskaper har allerede i dag utfordringer med å tiltrekke seg kompetanse. Og sliter med å vinne konkurransen om å tiltrekke seg de beste kandidatene. En utfordring som - igjen - ligner mye på hva kommunene vil slite med fremover.

Selvbevisste og målrettede jobbsøkere ønsker seg muligheter for videreutvikling i jobben. Kombinert med at stadig mer bevisste og kunnskapsrike strømkunder ønsker seg stadig nye muligheter og løsninger. Denne kombinasjonen vil alene føre til flere - og ikke færre - sonderinger om sammenslåinger av nettselskaper.

Rapporten fra NVE er innholdsrik. Og diskusjonen den har ført til er mangslungen. Vår enkle argumentasjon rører bare ved noen av argumentene. Fremtiden er likevel forutsigbar. Tyngdekraften vil virke. Vi vil få færre nettselskaper i Norge. Noe som er helt nødvendig for både kundenes behov og for nettselskapene selv.