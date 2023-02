En ny studie fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at mange ikke har peiling på hvilken strømavtale de har.

47 prosent av de spurte sier de har spotpris, mens 18 prosent sier de har variabel pris. 14 prosent mener de har fastpris og 21 prosent sier de ikke vet hvilken avtaletype de har.

Men egentlig hadde hele 75 prosent av norske husholdninger spotprisavtale i perioden undersøkelsen ble gjennomført, viser tall fra SSB.

– Det er vanskelig å orientere seg i strømmarkedet, og forbrukerne blir satt i en krevende situasjon, sier Harald Throne-Holst, en av forfatterne av rapporten.

Videre er det kun 33 prosent av respondentene som tror strømprisene forandrer seg hver time eller oftere. I realiteten er tallet mye høyere. Flesteparten av de 75 prosentene som har spotpris har også strømpris som endrer seg hver time.

– Menn følger opp strømavtalen i størst grad

Kvinner i parforhold tror i mye mindre grad at de har en spotprisavtale enn menn i samme situasjon. Blant førstnevnte gruppe er tallet 36 prosent, mens 56 prosent av menn i parforhold mener de har spotprisavtale.

Det kan tyde på en arbeidsdeling hos parene der menn i større grad følger opp strømavtalen, ifølge rapportforfatterne.

Selve spørreundersøkelsen er utført av Ipsos på oppdrag fra SIFO. Rapporten er utarbeidet av SIFO på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Én av fire bytter aldri avtale

Rapporten undersøker også hvor mobile strømkundene er.

Her svarer 26 prosent, altså mer enn én av fire, at de aldri bytter strømavtale. 44 prosent svarer at de bytter sjeldnere enn én gang i året, mens 22 prosent sier de bytter én gang i året eller oftere.

Eldre er i en viss overvekt blant de som aldri bytter, skriver forfatterne bak studien. «De som aldri bytter strømavtale, står i fare for å bli sittende igjen med dårlig betingelser», skriver forfatterne.

Standardavtaler på vei

Snart kan alle strømselskaper bli tvunget til å tilby den samme spotprisavtalen.

Mandag møtte Olje- og energiminister Terje Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, samt Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene energi for å diskutere et forslag til en standard spotprisavtale.

Avtalen kan være på plass allerede denne uka, ifølge Aasland.

– Det er et virvar av ulike strømavtaler, og det er utrolig komplisert å forholde seg til alle avtalene som foreligger. Én standard avtale i samtlige selskaper vil gjøre det mye enklere for kundene, sa han til NTB.

Smart strømstyring mest aktuelt

SIFO-rapporten undersøker også hvilke av støtteordningene fra Enova som er mest aktuelle for forbrukeren. 24 prosent svarte at smart strømstyring var et aktuelt tiltak for dem – det var den høyeste prosenten blant Enovas 13 boligtiltak.

Deretter fulgte smart varmvannsbereder (22 prosent) og solcelleanlegg (20 prosent). Sistnevnte var mest aktuelt blant høyinntekstgrupper med enebolig eller rekkehus.

Rapportforfatterne skriver at den statlige strømstøtten kan ha bidratt til å redusere husholdningenes motivasjon til å gjennomføre mer dyptgripende strømsparetiltak.