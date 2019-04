Ny rekord: Produserer solstrøm til 19 øre kWh

I delstaten Idaho, i USA, bygges det nå et solkraftverk som skal levere elektrisitet til rekordlave 2,2 dollar cent, eller 19 øre per kilowattime (kWh). Strømmen skal leveres som del av en langsiktig kraftkjøpsavtale med Idaho Power.

Det er langt under halvparten av hva norske strømkunder har betalt for strøm de siste årene.

Prisen som ble oppnådd i Idaho, er kanskje den laveste i verden. Et 300 MW prosjekt i Saudi Arabia leverte i 2018 kraftavtale til en pris på 2,3 dollar cent.

Vil bli grønn supermakt: India bygger verdens største solkraft-anlegg

Skal erstatte kullkraft

Ifølge bransjemagasinet PV magazine, er dette de laveste strømprisene et solkraftverk i USA så langt har kunnet levere. Den tidligere rekorden ble holdt av et 300 MW stort solkraftverk i Nevada, som leverer kraft til 2,4, dollar cent, rundt 20 norske øre. Til sammenlikning ligger kraftprisene i Oslo i april 2019 på rundt 45 øre per kWh.

– Denne beslutningen gjenspeiler Idaho Powers mål om å balansere hensynet til en miljøvennlig energiforsyning, med hensynet til pris og pålitelighet, uttaler Darrel Anderson, administrerende direktør i Idaho Power i en pressemelding.

– Denne avtalen vil gi energi som ikke bare er ren, men også har en god pris for våre kunder, sier han.

Kraften skal leveres fra et nytt 120 megawatt (MW) stort solkraftverk i Twin Falls, og er planlagt å erstatte kraft fra et stort kullkraftverk som Idaho Power eier i Nevada. Det nye solkraftverket er planlagt å starte produksjon i 2022, samme år som den første av to dampturbiner ved kullkraftverket tas ut av drift.

Idaho Power er ett av flere energiselskaper i USA som har forpliktet seg til å levere 100 prosent fornybar energi.

Prisene stuper også i Canada

Solenergi i USA. Mer enn 50 GW solenergi var installert i USA ved utgangen av 2018. Dette er mer enn i Tyskland.

Det ble produsert 66,6 terawattimer solenergi i USA, det er omtrent halvparten så mye energi som hele Norge produserer på et år.

260.000 mennesker arbeider i den amerikanske solindustrien.

Solenergi dekker likevel mindre enn 2 prosent av energiforsyningen i USA, og har fortsatt en lang vei å gå.

Også i Canada har prisene på solenergi falt dramatisk. Så seint som i februar besluttet delstaten Alberta å tildele kraftkonsesjoner til tre solkraftverk som skal levere strøm til 31 øre per kWh. Dette er lavere pris enn hva gasskraftverkene i delstaten selger strøm for, ifølge solindustrien i Canada.

Modulene som skal brukes er dobbeltsidige, noe som betyr at de vil kunne produsere godt med solkraft også om vinteren når snø på bakken reflekterer sollyset inn på baksiden av modulene.

Seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult mener utviklingen er spennende.

– Selv om innstrålingen i Alberta er bedre enn i Norge, så indikerer denne prisen at storskala solkraft begynner å nærme seg prisnivåer som gjør at slike anlegg kan bli aktuelle i Norge, sier han til TU. Han sier teknologien for dobbeltsidige solmoduler har vært kjent lenge, men at det kan virke som om den nå har fått et teknologisk gjennombrudd.

– Dette skyldes nok både at ekstrakostnaden for å gå fra ensidig til dobbeltsidige moduler er relativt lav, samtidig som produksjonsgevinsten er relativt høyere, sier han.

– Hvis man kun sammenligner spesifikk ytelse på kraftverkene i Alberta og Norge, og antar at man kan bygge like billig i Norge og med like billig finansiering, ville prisen for et tilsvarende norsk kraftverk vært 40 øre/kWh, sier han.

Det canadiske prosjektet er ventet å levere 146.000 MWh med energi til fastpris over 20 år, fra 2021 til 2041.

– Alle tre prosjektene forventes å bruke dobbeltsidige solcellepaneler, noe som gir opptil 20 prosent mer energi enn vanlige solmoduler på grunn av deres evne til å produsere strøm fra både front- og baksiden, opplyser Canadian Solar i en pressemelding.

Vokser verden over

Solenergi er i rask vekst verden over. Ved utgangen av 2018 var det installert 480 Gigawatt (GW) med solpaneler i verden, ifølge en fersk rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA). 94,2 GW med solenergi ble installert verden over bare i 2018.

Kina er det landet i verden som har bygd mest solenergi, 119 GW, tett fulgt av EU med 115 GW. USA har så langt installert 49,6 GW solenergi, litt mer enn Tyskland som ved utgangen av året hadde 45.

– Fornybar energi har etablert seg som den foretrukne teknologien for ny kraftproduksjonskapasitet, verden over, uttalte IRENA-direktør Adnan Z. Amin, da rapporten ble lansert 2. april. Mer enn 60 prosent av all energiproduksjon som ble etablert i verden i fjor, var fornybar.



– Den sterke veksten i 2018 er i tråd med den oppsiktsvekkende utviklingen de siste fem år, noe som gjenspeiler et pågående skifte mot fornybar energi som drivkraft for global energiomstilling, sa IRENA-direktøren.



Veksten i sol er ventet å fortsette i 2019. Ifølge London-baserte IHS Markit vil det bli installert ytterligere 123 GW med solkraft i verden i 2019. Analysebyrået ventet en økende vekst i land som Brasil, Argentina, Sør-Afrika, Spania og Vietnam. Brasil nådde nylig 2,5 GW solenergi.