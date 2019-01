India bygger verdens største solkraft-anlegg. Vil bli grønn supermakt

I 2016 åpnet verdens største solkraftverk, Tengger-anlegget i en ørken i Ningxia-provinsen i Kina. Anlegget på 1500 megawatt, var et prestisjeprosjekt for kineserne, som sikter mot å ha 35 prosent fornybar energi i 2030.

Men nå tar India opp kampen med Kina. Landet har ambisiøse solenergi-planer og har bestemt seg for å ha 100 gigawatt solenergi i 2022. Det er like mye solenergi som EU hadde installert i 2017.

En del av planene er å bygge verdens største solkraftverk på hele 5000 megawatt i Ladakh, i den indiske delstaten Jammu og Kashmir. Det høye fjellplatået er både svært solrikt og svært kjølig, noe som gir de beste forholdene for å produsere energi fra sola.

Vil ta OPECs plass

Mange spør seg hvordan India kan løse fattigdomsproblemet uten å øke utslippene sine dramatisk. Svaret fra landets statsminister, Nerandra Modi, har vært solenergi.

Under Klimakonferansen i Paris i 2015 lanserte Modi og den daværende franske presidenten, Francois Hollande, det som er blitt kalt solalliansen.

– Sol vil bli grunnlaget for en ny økonomi i en ny verden, uttalte Modi den gang.

Alliansen, som består av 120 land og flere organisasjoner og selskaper, har satt seg som mål å bygge ut 1.000 Gigawatt (GW) med solenergi innen 2030. Til sammenligning er det bygd ut 43 GW med solenergi i Tyskland til nå. Planen er i tråd med indias egen politikk. Landet har hatt stort vekst i solenergi, fra under 4 GW i 2015, til over 26 GW ved utgangen av 2018.

India og Kina konkurrerer om å bygge verdens største solkraft-anlegg. Her fra et kraftverk i Kubaqi-ørkenen i Indre Mongolia, Kina. Foto: Xinhua

Modi har stor ambisjoner for alliansen, som han mener kan erstatte OPEC som en framtidig nøkkelleverandør av energi til verden.

Gigantanlegget i Ladakh er del av en større plan for Jammu og Kashmir, der det indiske departementet for fornybar energi vil bygge 23 GW solenergi. Det skal også bygge 900 kilometer med overføringskabler, for å bringe kraften fram til de tett befolkede områdene nord for New Delhi.

Priser fortsetter å falle

Solenergi i India India har som mål å bygge ut 100 GW solenergi innen 2022.

2. kvartal 2018 hadde landet realisert 21 GW.

Landet er del av den såkalte sol-alliansen. Alliansen har hovedsete i India, består av en rekke stater, organisasjoner og bedrifter, og har som mål å bygge 1000 GW sol innen 2030.

Alliansen skal reise 1 billion dollar til solenergi fra privat og offentlig sektor, og har hovedkontor i Gurugram i India.

India planlegger verdens største solkraft-anlegg i Jammu og Kashmir.

Indiske myndigheter har satt opp et eget direktorat, SECI, som har ansvar for å planlegge og legge til rette for videre vekst i solenergi.

Globalt har prisene på solpanel (PV-anlegg), falt dramatisk de siste årene. Ifølge Bloomberg vil prisen for å bygge solkraftverk falle med 70 prosent fram mot 2050. Kina produserer i dag nesten halvparten av verdens solpanel og er også det landet som installerer flest solceller.