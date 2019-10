Ny rekord for Tesla

I en pressemelding melder Tesla at de har levert 97.000 biler i årets tredje kvartal. Aldri før har den amerikanske bilprodusenten levert flere biler, selv om det ikke er en spesielt stor fremgang fra årets andre kvartal: I Q2 ble det levert 95.356 biler.

Ti prosent flere biler

Til tross for ny rekord, kom Elon Musk ikke helt i mål. Foto: AP

Men selve produksjonen, som altså ikke er det samme som antall leveranser, har økt betydelig. I andre kvartal ble det bygget 87.048 biler, mens i kvartalet som nettopp er avsluttet ble det produsert 96.155 biler - en økning på over ti prosent.

I Norge har Tesla Model 3 ettertrykkelig knust alt annet av elektrisk drevne konkurrenter. Ifølge elbilstatistikk.no ble det bare i september registrert 2341 eksemplarer av Model 3. Det er nesten tre ganger så mange som nestemann på listen, Nissan Leaf med sine 786 nyregistreringer.

Om en ser på hele året så langt, er det i skrivende stund registrert 13.873 stykk Model 3. Dette er nesten 75 prosent mer enn årets nest mest solgte bil: VW e-Golf med 7967 biler.

Ikke i mål

Ikke overraskende er det Model 3 som er den store stjernen. 79.600 av de leverte bilene er Model 3, mens S og X til sammen står for 17.400 biler. I pressemeldingen forteller Tesla at nesten alle Model 3-kjøpene kom fra kunder som ikke tidligere har stått i noen reservasjonskø. Dette, mener Musk & co., betyr en «sterk organisk etterspørsel etter bilene».

Kjekt med litt variasjon. Oversikt over nyeregistreringer en torsdag i september. Skjermbilde: elbilstatistikk.no

En rekke medier, blant dem Electrec, har fortalt at Elon Musk i en epost til de ansatte skrev at “vi har muligheten til å nå vårt første kvartalsleveranser på 100.000 biler, noe som er en utrolig spennende milepæl for selskapet”.

Helt i mål kom Tesla altså ikke.

Ny rekord?

Skulle Elon Musk trenge litt trøst, så kan Tesla i løpet av året sette enda en rekord: Som TU nylig skrev, kan Model 3 kan slå VW-boblen om bli den mest solgte bilmodellen i Norge gjennom tidene, i løpet av samme kalenderår.

Hvordan det går med Teslas økonomi, er foreløpig usikkert. Regnskapstallene for bilprodusentens tredje kvartal er ennå ikke gjort tilgjengelig.