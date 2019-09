Ny rapport: Klimamålene nås ikke uten politisk vilje – Regjeringen og Ap sier at de er enige

Høvik, Bærum: DNV GL la onsdag fram tredje versjon av Energy Transition Outlook (Eto 2019). Dagen etter ble rapporten fulgt opp med en konferanse der både industrien og politikerne fikk kommentere rapportens konklusjoner.

Ingen dro hovedfunnene i tvil under Energy transition conference på DNV GLs hovedkvarter på Høvik:

Foto: Tore Stensvold

Verden er på full fart mot en klimakrise – Paris-målene om maks 1,5 – 2 grader temperaturstigning vil ikke nås med den retningen det nå styres. Da vil temperaturen bli 2,5 grader høyere ved århundrets.

Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag.

DNV GL og konsernsjef Remi Eriksen trekker fram at de tekniske løsningene er tilgjengelig, men det kreves ekstraordinære tiltak fra politikerens side.

Gulrot og pisk

– Vi må slutte å snakke om pris på teknologi i dag, men se 10 år framover. Norge hadde ikke vært der vi er i dag uten incentiver og subsidier, sier Eriksen til TU.

DNV GL lanserte Energy Transition Outlook 11. september. Egne rapporter for olje og gass, maritim og energimarkedet er også lagt fram. Foto: Tore Stensvold

Han skisser tre tiltak:

Industristandarder

Mandater

CO2-prising

Overfor TU utdyper han:

– Ingen teknologier er lønnsomme fra første dag. Den må hjelpes fram, som vi har gjort med elbiler og nå gjør med offshore vind. Industrien må følge de beste standarder som finnes og strekke seg lengre og lengre. CO2 må ha en høyere pris for å tvinge overgang til lav- og nullutslippsteknologi, sier Eriksen.

Tenk mer enn fire år

Hovedfunn i DNV GL Energy Transition Outlook 2019: Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden.

Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind.

Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Nesten halvparten av energibehovet vårt vil være dekket av fornybar energi innen 2050

Fallende teknologikostnader og markedskrefter driver overgangen

Uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen. DNV GL har foreslått 10 tiltak som kan iverksettes for å begrense den globale oppvarmingen. Disse inkluderer blant annet: USD 1.5 billioner i årlige investeringer globalt i videre utviding og forsterkning av energinettet

8-ganger økning i fornybar energiproduksjon innen 2030

En 50-ganger-økning i produksjon av batterier for de 50 millioner elektriske kjøretøyene som trengs per år innen 2030.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide synes rapporten Eto 2019 henger bjella godt på katten.

– Jeg støtter Remi Eriksen og rapportens anbefalinger. De viser at det er mulig, med eksisterende teknologi, å snu trenden og legge om til teknologi som kan få ned klimagassutslipp, sier Barth Eide Til TU.

Han er helt enig i at det nå er opp til politikeren å vise lederskap.

– Det nytter ikke å tenke bare fram til neste valg. Her må vi bruke alle verktøy vi har og jobbe langsiktig. Vi må bruke statlig kapital, bruke skattesystemet proaktivt og støtte videre forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, sier Eide.

Fødselshjelp til havvind

Han skjønner godt at det reageres på at Norges rikeste selskap med store overskudd og aksjeutbytte, får subsidier for havvindprosjektet Hywind Tampen.

– Jeg mener det er fornuftig bruk av Enova-midler. Da får vi fram ny havvindteknologi. Den er ikke lønnsom nå, men vil bli det. Da skaper vi verdier i Norge, og bidrar med teknologi som kan gi fornybar energi til mange andre land, sier Bart Eide.

Han foreslår at det lages veikart for industrien og sektorer der det er større krav til ressurs- og energibruk.

– Kravet bør være at det skal produseres like mye, men med en plan for suksessivt mindre bruk av ressurser og energi, sier han.

Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet. Bilde: Håkon Jacobsen

Konflikter i vinden

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i olje- og energidepartementet er enig i at det trengs politisk mot og klokskap.

– Alle virkemidler i verktøykassa trengs. Men det er ikke alltid så lett. Se på vindkraft på land – det er ikke så populært. Heller ikke havvind er uten kontroverser og mulig konflikt med fiskerier, sier han.

Han tror kompetansen fra norsk olje- og gassindustri vi spille en viktig rolle.

– Den har utviklet ny teknologi og løsninger som gjør at vi produserer mer effektivt og med lavere utslipp. De sitter på kompetanse vi trenger i overgangen til mer lavutslipp og fornybar energi, sier Knutsen til TU.

Gasser på

Han trekker fram ett av poengene i rapporten: Gass vil overta for kull og olje.

– Norsk olje- og gassindustri vil fortsatt ha en rolle i framtida, spesielt innen gass, sier Knutsen.

Administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik, sa fra scenen at olje- og gassindustrien gjerne utvinner mer gass for å møte framtida etterspørsel, men at det ikke var noen incentiver til det. Det er oljeproduksjon som lønner seg.

Verdens energikilder - utvikling fram mot 2050. Foto: DNV GL

Statssekretær Knutsen er ikke noen varm tilhenger av statlig innblanding og siterte en britisk politiker: Markedet plukker vinnere, myndigheter plukker tapere.

Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL er ikke helt enig i det.

– Det må av og til politisk vilje og styring til. Myndighetene må ta noe risiko, sier Eriksen til TU.

Han trekker fram eksempler:

Tysk, japansk og kinesisk støtte til solindustrien har vært helt avgjørende for å transformere energimiksen. Som et resultat er solenergi, uten subsidier, blitt konkurransedyktig mot de fleste andre energikilder.

– Norges og Kinas innføring av elektriske biler har skjedd raskt nettopp på grunn av incentivordninger. Vår rapport viser oss at for å lykkes med den nødvendige endringen trenger vi en bred tverrpolitisk satsing på teknologiskalering, understreker Eriksen.