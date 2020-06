De nye tallene kommer fram i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

Konsulentene har summert kostnadene over ti år, og kommet til at totalen vil bli på 25 milliarder kroner over ti år på å realisere prosjektet fullt ut - altså en kostnad på rundt 2,5 milliarder kroner i året.

Det vil da være snakk om fangst av CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune og fra Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. I tillegg tar konsulentene med kostnader for tre skip for transport av CO2, dessuten lagring i to brønner.

Nedprioriterer Oslo

Staten skal ta de fleste kostnadene. I rapporten anslår konsulentene at rundt 90 prosent av kostnadene blir dekket av staten..

Skulle staten derimot bestemme seg for å skrote det ene av de to fangstanleggene, kan kostnaden for staten presses ned i rundt 1,4 milliarder kroner per år. Det vil da være snakk om det kvalitetssikrerne kaller en «minimumsløsning».

Konklusjonen i rapporten er at «det kan være best» å realisere kun ett fangstprosjekt i stedet for to. Konsulentene hevder da at Norcem kommer best ut, og at dette fangstanlegget bør prioriteres framfor Fortum.

Lønnsomt i globalt perspektiv

Kvalitetssikrerne har i tillegg analysert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

De to konsulentselskapene sier seg enige i at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men understreker at man da må ha et globalt perspektiv, og at man må legge til grunn en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. Norge og europeiske land har forpliktet seg til å følge denne avtalen.

Utslippene av CO2 må koste ti ganger mer enn i dag, for at regnestykket skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konsulentene mener også at regnestykket i andre varianter kan bli ulønnsomt.

Tiltakskostnaden beregnes til 1.183–1.379 kroner per tonn CO2 hvis anleggene er i drift i 25 år.

Fortum bekymret

Bellona-sjef Frederic Hauge syns ikke prislappen er avskrekkende.

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, sier han.

Fortum Oslo Varmes CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås er for sin del åpen om at hun hadde håpet på en annen konklusjon. Fortums standpunkt er at begge de to fangstanleggene bør bygges ut.

– Veien videre er selvfølgelig mer usikker enn for Norcem. Men vi fortsetter å jobbe, sier Gerner Bjerkås til NTB.

Beslutning i høst

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun nå vil sette seg grundig inn i rapporten.

– Den vil inngå i beslutningsgrunnlaget vi arbeider med. Jeg har ikke konkludert på anbefalingene og vurderingene som er gjort av kvalitetssikrer, sier Bru i en pressemelding.

Hun gjentar at regjeringens plan er å ta stilling til prosjektet i forslaget til statsbudsjett for 2021, som legges fram i oktober.

Bru sendte i mai brev til Norcem og Fortum der hun oppfordret begge til også å søke om pengestøtte hos EU, i tilfelle regjeringen bare går videre med ett av fangstanleggene.

Artikkelen er oppdatert med flere opplysninger etter at den ble publisert.