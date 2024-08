Kina har kuttet kraftig i konsesjoner for nye kullkraftverk

En analyse som ble publisert tirsdag, viser at det har vært en kraftig nedgang i årets seks første måneder sammenlignet med de to siste årene.

Fra januar til juni ble det gitt tillatelse til 14 nye kullkraftverk med en total kapasitet på 10,3 gigawatt.

Det er en reduksjon på 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Da ble det gitt tillatelser til bygging av kullkraftverk med en kapasitet på til sammen 50,4 gigawatt. Også i 2022 var kinesiske myndigheter langt mer rause med godkjenningene.

Vil beholde noe kull

Kina er verdensledende når det gjelder bygging av anlegg for vind- og solenergi, men regjeringen i Beijing fastholder at kullkraftverk fortsatt trengs i perioder med stor etterspørsel, ettersom sol og vind er mindre pålitelige kraftkilder.

Selv om Kinas strømnett gir prioritet til grønn energi, er eksperter bekymret for at det blir vanskelig for landet å avvikle bruken av kullkraft når ny kapasitet er bygd ut.

– Det kan hende vi ser et vendepunkt, sier Gao Yuhe, prosjektleder i Greenpeace East Asia.

– Tiden vil vise hvorfor

– Det gjenstår ett spørsmål. Kutter kinesiske provinser i kulltillatelser fordi de allerede har godkjent så mange kullprosjekter? Eller er dette siste åndedrag for kullkraft i en energiomstilling der kull blir stadig mer upraktisk? Bare tiden vil vise, sier han.

Greenpeace har offentliggjort analysen sammen med Shanghai Institutes for International Studies, en offentlig støttet tenketank.

De siste månedene har den kinesiske regjeringen utstedt en rekke dokumenter som handler om reduksjon i CO2-utslippene og omstilling til fornybar energi.