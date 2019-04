Ny norgessjef i GK

Are Strøm (47) blir ny administrerende direktør i GK Norge AS, med totalansvaret for virksomheten i selskapene GK Inneklima, GK Elektro, GK Rør og GK Sikkerhet. Han tiltrer stillingen 15. august, skriver GK i en pressemelding.

Strøm er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1997), og har i tillegg en Executive MBA fra Instituto de Empresa i Madrid (2003). Han går til GK fra stillingen som leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Han har blant annet vært administrerende direktør i Holte Group, konsernsjef i Norstat og jobbet seks år i utlandet, med ledelse av prosjekter og operasjon for Schlumberger i Vest-Afrika og Holte-gruppen i Spania.

– Are er en strategisk og resultatorientert leder med inngående kjennskap til den norske byggenæringen, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK-gruppen, som nylig tok over etter selskapets «sjuende far i huset», Jon Valen-Sendtad.

GK Norge har nærmere 2200 medarbeidere og har en årsomsetning på over fem milliarder kroner. GK har 50 kontorer i hele Norge som leverer løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.

– GK er et spennende, norsk selskap med en stolt historie. Jeg gleder meg til å bidra til å gjøre GK til Norges og Nordens ledende på tekniske installasjoner i bygg, sier Are Strøm.

Strøm vil inngå i GK-gruppens konsernledelse og rapportere til konsernsjef. Han tiltrer stillingen 15. august og får kontorsted ved hovedkontoret på Ryen i Oslo.