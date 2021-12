Ny nettleie: Hvordan styre effektforbruket? 

Mange har allerede digital styring av elbilladere og panelovner, som gjerne er styres etter timesprisen på strøm. Fra nyttår endres nettleia. Den skal nå delvis beregnes ut fra hvor mye effekt du bruker, altså hvor mye strøm man bruker samtidig.

Det krever nye funksjoner fra utstyret. Norske selskaper programmerer nå på spreng for å få lagt inn alle de lokale nettleiemodellene før nyttår. Her er en oversikt over hva de ulike selskapene tilbyr for at du kan følge med og styre ditt eget effektforbruk og totalforbruk.

Nederst i saken kan du bla gjennom prismodellene fra de nettselskapene som hittil har publisert sine priser.

Alt blir ikke ferdig til nyttår

Strømmåleren sender selv forbruksdata til Elhub en gang i timen. For å hente ut forbruksdata i sanntid fra strømmåleren, trenger du en plugg i HAN-porten. I en tilhørende app kan du se, og eventuelt styre, forbruket ditt.

Flere tilbydere jobber også med løsninger hvor systemet selv skrur av og på laster, innrettet etter både timesprisene på strøm og den nye nettleia.

Gjennom en smarthusplattform kan du også koble til flere typer gulvvarmetermostater, lys, smarte strømbrytere, radiatortermostater, varmtvannsberedere og annet utstyr som ikke er direkte integrert i appen du bruker.

Enkelte entusiaster programmerer også sine egne apper og flow-kort til strømstyringssentralen Homey, som har åpent programmeringsgrensesnitt.

Hark Technologies

Tilbyr: HAN-adapter og app

HAN-adapter og app Til hvem: Selger i dag bare til strømselskaper, som gir eller selger videre til sine kunder. Vurderer å begynne med salg direkte til forbruker. Polar kraft, Vestlandsenergi, NTE, Watn, Kraftriket og Hardanger Energi tilbyr Hark Technologies' utstyr i dag.

Selger i dag bare til strømselskaper, som gir eller selger videre til sine kunder. Vurderer å begynne med salg direkte til forbruker. Polar kraft, Vestlandsenergi, NTE, Watn, Kraftriket og Hardanger Energi tilbyr Hark Technologies' utstyr i dag. Pris: Varierer fra strømselskap til strømselskap (veil. 1.099)

– Appen vår viser både forbruk i sanntid og akkumulert forbruk, så du vet hvor mye du har brukt hittil i timen. Du kan sette en grense på for eksempel 5 KW og få varsel underveis om du er i ferd med å trå over grensa, slik at du kan gjøre noe med forbruket, sier gründer Joar Harkestad.

Hittil har du måttet styre forbruket manuelt, men nylig lanserte selskapet automatisk flytting av elbillading, styrt av strømprisen. Fra nyttår skal også styringen ta hensyn til de nye nettleiemodellene. Hark skal da også integreres med annet utstyr.

– Kunden setter en maksgrense i appen og gir den tilgang til apparater, deretter tilrettelegger vi forbruket. Systemet kommer til å inneholde både strømprisen og nettleia di, og optimalisere opp mot sluttregninga. I dag er det mye fokus på å flytte forbruk etter timesprisen, men vi vil fokusere på totalen, sier Harkestad.

De største hjemmeladerne er på 22 KW. Da skal det ikke mye til for å komme opp på de øverste pristrinnene på over tusen kroner måneden.

– Elbiler har et API der du kan koble strømstyringen direkte til bilen eller til en smart lader. De fleste nye panelovner har trådløs styring og også mange varmepumper har wifi.

– Hva med dem som ikke eier noe smart utstyr?

– Da gir systemet vårt varsler, så du selv kan slå av en panelovn eller andre ting. Det er ofte få timer som gir så høye topper, så det er lite som skal til. Dumme panelovner kan også gjøres smarte gjennom billige, styrbare smartplugger som settes i stikkontakten.

NTE selger Joar Harkestads oppfinnelse under navnet Fjutt. Foto: NTE

Futurehome

Tilbyr : Smarthusplattform, HAN-adapter og programvare. Fungerer også med HAN-adaptere fra Oss Norge og Tibber Pulse.

: Smarthusplattform, HAN-adapter og programvare. Fungerer også med HAN-adaptere fra Oss Norge og Tibber Pulse. Til hvem: Direktesalg til privatkunder og entreprenører. Kollektive avtaler til utbyggere og borettslag. Videresalg gjennom strøm- og nettselskaper.

Direktesalg til privatkunder og entreprenører. Kollektive avtaler til utbyggere og borettslag. Videresalg gjennom strøm- og nettselskaper. Pris: Smarthub: 2.199 kr. HAN-sensor: 699 kr

– Vår smarthusplattform kan kobles opp mot noen elbilladere, varmtvannsberedere og nesten alt av oppvarmingskilder. Vi kan flytte laster i tid og balansere dem for å unngå effekttopper, sier Fridtjof Okkenhaug i Futurehome.

Han sier at selskapet nå jobber med å integrere flere elbilladere. De vil også integrere de nye smarte varmtvannstankene som ventes på markedet.

Futurehome har lenge levert løsninger for å minske forbruket med hjelp av sensorer og automasjon. Nå skal løsningen også ta hensyn til effektprisene og at nettleia er lavere etter klokka 22.

– Gjennom HAN-porten vet vi sanntidsforbruket og lager statistikk over tid. Dermed kan plattformen skape en logikk og flytte laster til andre tidspunkter, uten av brukeren merker det. Hvis du lager middag og kjører oppvaskmaskinen, kan systemet koble ut varmtvannstanken eller noen panelovner hvis det ser at du bikker over et trinn i prismodellen.

– Hva kreves av utstyr?

– Du må ha en smarthub som kobler seg til apparatene og prosesserer data lokalt, og en HAN-adapter som sender data til smarthuben. Dataene visualiserer i appen vår, sier Okkenhaug.

Nye panelovner med wifi, som Mill og Adax, kan kobles direkte til huben. Eldre ovner kan gjøres smarte gjennom en plugg i stikkontakten og digitale temperatursensorer.

Varmekabler kan bli smarte ved å ut bytte termostaten i veggen med en smart termostat som lar seg koble til appen. Dette krever besøk av en elektriker.

– Futurehome snakker i dag med elbilladere fra Zaptec og Defa. Snart skal vi også integrere Easee, og neste år kommer enda flere. I tillegg planlegger vi integrasjon av ulike elbiler direkte, uten å gå via laderen, sier Okkenhaug.

Sikom

Tilbyr : Plugg til HAN-porten, sentraler, termostater, releer, detektorer og programvare.

: Plugg til HAN-porten, sentraler, termostater, releer, detektorer og programvare. Til hvem: Selger mest via elektrikere. Har fokusert på hyttemarkedet, men ser nå også mot boliger.

Selger mest via elektrikere. Har fokusert på hyttemarkedet, men ser nå også mot boliger. Pris: En full pakke koster 10.000 kroner, ferdig installert.

Sikom er mest kjent for tjenesten «Ring hytta varm», men de hjelper også hus- og hytteeiere med å unngå effekttopper. På hytter slås ofte all varmen på samtidig og gir et kjempeforbruk. Det kan være et stort problem for sikringer og strømnett som ikke er dimensjonert for moderne hytteliv med elbil, badstu, boblebad.

Det startet med et forskningsprosjekt sammen med NTNU, et nettselskap og norske produsenter av varmeovner, varmtvannsberedere og elbilladere. Nå har Sikom utviklet en algoritme som skal hindre effekttopper, uten at det går utover komforten.

Systemet lærer seg forbruket i huset eller hytta, og kobler ut eller reduserer tunge laster for å holde seg under en effektgrense som kunden har satt. I bunnen ligger blant annet NTNU-forskning om hvordan folk opplever temperatur og komfort. Nå har Sikom søkt om pantent på algoritmene i Europa, og søknaden har gått gjennom de første rundene.

Løsningen Sikom laget for hyttemarkedet har med effekttariffene blitt aktuell for alle typer boliger. Moderne hytter har gjerne elbillader, badstu og et generelt høyt effektforbruk. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Sikoms abonnenter er i dag 11-12.000 hytteeiere. Med de nye effekttariffene har løsningene deres også blitt mer aktuelle for vanlige boliger.

– Og hytteeiere er også boligeiere, sier daglig leder Axel Jacobsen.

Sikom har utviklet alt utstyr og programvare selv. HAN-pluggen sender målerdata i sanntid, kalkulerer et glidende snitt av effekten og jobber for å holde effekten under grensa som er satt per time. Kunden kan enten sette en grense selv, eller la systemet gjøre det automatisk.

– Hvis du setter på induksjonsovnen og elbilladeren samtidig får du en effekttopp. Men systemet avventer, siden tariffen er regnet ut fra snittet i løpet av en time. Hvis du etter en stund ligger an til å bryte grensa, kan varmtvannstanken eller gulvvarmen bli senket i en periode, forklarer Jacobsen.

Kunden kan i appen velge hva som skal kobles ut først, og hvor aggressivt systemet skal jobbe.

– Vi har hatt fokus på effekttariffer når vi skriver algoritmene. Det utgjør sannsynligvis mer i kroner enn å styre på spotpris. Samtidig vil en utjevning av forbruk gjennom døgnet også skyve noe forbruk over på timer med lavere spotpris, så dette er vinn-vinn, sier Jacobsen.

Selskapet har også planlagt neste steg, som de håper å ha klart til en stor hyttemesse til våren.

– Neste steg er smart og gradvis oppvarming, hvor systemet lærer seg oppvarmingsprofilen til hvert rom. Appen spør deg om når du kommer fram til hytta, og systemet regner ut når det skal begynne oppvarmingen. Det samme kan også gjøres hjemme når man skal hjem fra hytta. Da bruker man kanskje litt mer strøm totalt, men man holder seg under effektgrensa, sier Jacobsen.

Oss Norge

Tilbyr: HAN-adapter (kalt Oss-brikken) og app. Oss-brikken er integrert mot Futurehome. Det finnes også en uoffisiell Oss-app i Homey.

HAN-adapter (kalt Oss-brikken) og app. Oss-brikken er integrert mot Futurehome. Det finnes også en uoffisiell Oss-app i Homey. Til hvem: Selges til privatkunder, via Vibb og enkelte andre strømselskaper.

Selges til privatkunder, via Vibb og enkelte andre strømselskaper. Pris: Enheten koster 990 kroner + 39 kr/mnd. Vibb-kunder betaler 9 kr/mnd.

– Vi jobber med løsninger nå og håper å ha ting på plass til nyttår, sier Erik Berg Solheim, daglig leder i Oss og strømselskapet Vibb, som begge er eid av Glitre Energi og Agder Energi.

Kundenes utfordring er at strømdata de får fra strømselskapet er 24 timer forsinket, og da har skaden allerede skjedd. Har du gått over en grense da, har du ødelagt for hele måneden. For å unngå høyere nettleie må man ha et HAN-adapter, mener Solheim.

Foreløpig kan ikke Oss/Vibb hjelpe deg med annet enn å styre elbilladingen opp mot spotpris. Appen kan si fra om du er på vei over en forbruksgrense, men utkobling av forbruk må skje manuelt.

– Styring kommer etter hvert, men varsel er en god start. Du får beskjed i god tid om at du er på vei over grensa og bør gjøre noe, sier Solheim.

Han mener at man ikke trenger et fullstendig smarthus, så lenge man kan koble ut elbilladeren og varmtvannstanken.

– De som leser TU hyppig har kanskje smarthusteknologi hjemme, men en veldig stor kundegruppe har ikke det. Jeg tror ikke at dette blir så lett for den jevne strømforbruker, sier Solheim.

Bare det å koble utstyret på wifi kan være en barriere for mange, tror Solheim. Derfor bruker Oss mobilnettet i stedet.

– Da trenger du bare å plugge inn og kontakte nettselskapet for å få aktivert HAN-porten. Når det er gjort vil Oss-brikken automatisk koble seg opp og være klar for bruk.

Tibber

Tilbyr: HAN-adapter (Tibber Pulse) og app

HAN-adapter (Tibber Pulse) og app Til hvem: Privatkunder

Privatkunder Pris: Tibber Pulse koster 995 kroner fullpris (595 kr for Tibber-kunder).

I Tibber-appen kan kundene allerede se forbruksmønsteret sitt oppdelt i timer, slik at de kan se hvilket effekttrinn de vil havne på. Forbrukshistorikken ligger også i appen, og du trenger ikke tilleggsutstyr for dette.

Tibber kan også styre elbilladingen etter strømprisen. Neste steg to blir å styre ladingen også etter effektleddet.

– Da må du ha Pulse og en elbillader fra Easee eller Zaptech. Du kan da sette en makslast for hele huset, og så strupes ladingen så du ikke går over denne grensa, sier Tibber-gründer Edgeir Aksnes.

Han sier at det er mulig å teste dette i appen i dag, men at du foreløpig må regne om fra ampere til kilowatt. Aksnes sier at de jobber med å gjøre løsningen bedre.

– Tibber kan også integrere smarthushuber, som Homey. Da må du inn i appen og prioritere apparater selv, så det er for litt mer avanserte brukere, sier Aksnes.

Begynn med elbilladingen, det betyr mest for effekttoppene, sier Tibber-gründer Edgeir Aksnes. Her med Han-adapteren Tibber Pulse. Foto: Tibber

Tibber jobber med å kunne gi kundene et varsel hvis de er i ferd med å overstige effekt-grensa de selv har satt i appen. Det vil kreve Tibber Pulse.

– Vår anbefaling er å angripe elbilladingen først, det påvirker effektforbruket mest. Først kan kundene sette på varsling, deretter kan de se om de bør styre det mer. Man får topper inne i huset også, men det krever mer tid og energi å styre det på en fornuftig måte.

Fra nyttår vil timespris, energiledd og effektledd gi forskjellige prissignaler, som gjør det komplisert å lage en perfekt algoritme:

– Man bør både holde seg under for eksempel 10 KW effekt, samtidig som det er billigere etter klokka 22. Så skal man også ta høyde for at strømprisen varierer i løpet av døgnet, og at nettleietariffene blir forskjellige rundt om i landet, sier Aksnes.

– Enkelte måneder kan det kanskje lønne seg å gå opp ett effekttrinn for å kunne hamstre billig strøm i enkelttimer. Regner algoritmene deres ut hva som lønner seg?

– Det er teoretisk mulig at en slik situasjon oppstår, men vi har ikke kjørt simuleringer på det enda. Algoritmene regner på total kostnad med de dataene vi får fra nettselskapet.