2023 ble røft for gründere: Mange teknologiselskaper gikk overende

Investorene har skrudd igjen krana, noe som rammer flere håpefulle gründere.

Nyhetstjenesten Shifter som dekker gründerbransjen har telt seg fram til minst 30 oppstartselskaper som har måttet pakke sammen i 2023. Flere av dem er teknologiselskaper.

Blant disse er det minst tre som tidligere er omtalt i TU, nemlig Wavefoil og elbåt-selskapene Kruser og Freepower.

Elbåtselskap gikk på grunn

Sommeren 2021 åpnet Norges første elbåthavn på Aker Brygge. Åtte av båtplassene ble reservert gründerselskapet Kruser, som ble sagt skulle være verdens første utleier av kun elbåter.

– Et røft anslag er at båtene våre kan kjøres i seks til syv timer, uttalte Christer Ervik, daglig leder i elbåtutleie-selskapet Kruser i 2021. Her sammen med Maria Bos fra Plug og Mawra Mahmood fra Elbilforeningen. Foto: BKK

– Skal du få mannen i gata til å ta i bruk elektrisk båt, trenger man å se at det funker. Det inkluderer sikrere lading, uttalte en storfornøyd daglig leder Christer Ervik til TU den gangen.

Men i august i år kom meldingen om at selskapet var nær havari og selskapet grunnstøtte i november.

Kruser fikk i løpet av sin levetid et samlet underskudd før skatt på 10,4 millioner kroner – like mye som selskapet omsatte for i samme periode.

Solen sluttet å skinne på solcellebåt

Sola skinte på Freepower da 153 folkeinvestorer i 2022 satset millioner på at selskapet skulle klare å sjøsette sine solcelledrevne båter.

Selskapet har hatt god standing i miljøet, med deltakelse i akseleratorene til både Startup Norway og Katapult Ocean.

Så sent som i juli uttalte gründer Martin Bjurmalm seg i optimistiske vendinger om solcelle-båtens fremtid til TU. To måneder senere måtte selskapet melde oppbud etter at en av produsentene trakk seg.

Helt over er det kanskje likevel ikke. Noen uker etter konkursen , kom Amina-storeier Arne Magnus Berge, som også var med å bygge opp Easee, ifølge Shifter.

Wavefoil fikk ikke luft under vingene

Selskapet utviklet innfellbare vinger – eller foiler – for skip, som kuttet kraftig i drivstoff-bruken.

En modell av Havila Kystrutens nye passasjerskip ble testet hos Sintef Ocean i 2018. Eirik Bøckmann (t.v) og Audun Yrke i Wavefoil håpet at de nye hurtigruteskipene skal få vinger i baugen. Foto: Mona Sprenger/GEMINI

Tross en lovende start og positive tilbakemeldinger fra markedet, slet selskapet med finansieringen og hadde en samlet gjeld på 2,8 millioner kroner da de meldte at det ikke gikk lenger.

Wavefoil mottok 21 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator-ordning i 2020, men klarte ikke tiltrekke seg kapital for vekst. Den politiske uroen etter krigen i Ukraina førte til at kapitalmarkedet tørket inn, ifølge daglig leder Bente Storhaug Dahl, skriver Shifter.

I oktober ble det kjent gjennom TU at familieeide Eitzen Rederi har kjøpt innmaten i Wavefoil og dannet Wavefoil Technologies.