Ny aksel elektrifiserer konvensjonelle pickuper

Bransjen har åpenbart høye forventninger til det batteridrevne pickupsegmentet, som ennå ikke har debutert på veiene. Canoo er den siste produsenten i rekken som med Pickup Truck-modellen utfordrer det stadig større startfeltet.

Og kundegruppen forventes å ha dype lommebøker, fordi det ikke vil være billig å kjøre batteridrevet med slike flak. Bollinger avslørte nylig at de har tenkt å selge elbilarkitekturen som utgjør basen for selskapets kommende biler – og de som ønsker å bygge en elbil under eget merke på deres «Chass-E», må betale 55.000 amerikanske dollar (tilsvarende ca. 470.000 norske kroner etter dagens valutakurs) for enkleste versjon.

Elektrisk aksel for pickuper

Nå presenterer kanadiske Magna en alternativ løsning – en elektrisk aksel beregnet for bare pickups. De kaller det Ebeam, og det handler om en solid aksel med en eller to elektriske motorer plassert i midten. Fordi den er montert på nøyaktig samme måte som en vanlig hjulaksel, åpner løsningen for elektrifisering av eksisterende pickupmodeller eller lette nyttekjøretøy.

Ebeam erstatter den gamle akselen, og den krever ikke noe spesielt chassis – den fungerer sammen med bilens eksisterende hjuloppheng og bremser. E-akselen kan levere fra 120 kW til 220 kW, tilsvarende 161–295 hestekrefter. Den skal ha nok kraft for tung last – med holdbarhet for arbeidsbiler i kontinuerlig drift. Men Ebeam kan også kombineres med bilens forbrenningsmotor i en hybridløsning.

Skryter av egen teknologi

– Det er et dristig forsøk på å elektrifisere pickups, med eiere som krever samme kapasitet for å kunne trekke og kjøre last som de er vant til i dag, og vi har lyktes med å gjøre det med vår Ebeam-teknologi. Vi vet at aksler er et hovedelement for styrken til pickups, og vi er glade for å ha utviklet den første avgjørende forbedringen av den faste akselen på over hundre år, sier Magnas administrerende direktør Tom Rucker i en pressemelding.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.