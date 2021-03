Canoos nye pickup er manøvrerbar som en Prius og har kortere akselavstand enn en Model 3

Det amerikanske oppstartsselskapet Canoo har lansert en ny pickup, som er et svært viktig kjøretøysegment i Nord-Amerika.

Canoo begynte med å utvikle en kjøretøyplattform, med en idé om å lage biler som kun er tilgjengelig via abonnement. Akkurat det har endret seg noe, og vil også selge bilene til de som ønsker å eie selv.

Det ble grunnlagt i 2017 av Stefan Krause, Ulrich Kranz og Richard Kim, som alle har bakgrunn fra Faraday Future.

Den gangen het selskapet Evelozcity, og hadde blant annet fått tidligere Opel-sjef Karl-Thomas Neumann inn i lederteamet.

– Mens alle lager tradisjonelle biler med motorrom foran og bagasjerom bak, lurte vi på hvorfor det er slik. Vi dyttet alt ned i chassiset, slik at vi har et batteri med hjul, elmotorer og alt er helt flatt, sa Neumann til TU for to år siden.

Den nye pickupen er altså laget på det samme chassiset, og skal bli tilgjengelig i 2023. Den har en noe uvanlig utforming sammenlignet med tradisjonelle biler i segmentet, blant annet ved at den ikke har et langt panser.

Men ser vi på mottakelsen til Tesla Cybertruck, er det trolig nok av amerikanere som vil være interessert i en pickup med utradisjonelt utseende.

320 kilometer rekkevidde

Bilen kommer med en rekkevidde på minst 320 kilometer, og har en motoreffekt på 447 kilowatt og et moment på 745 newtonmeter. Dette for versjonen med firehjulstrekk. En variant med bakhjulstrekk skal også produseres.

Doningen er 4,67 meter lang, men siden man sitter langt mot fronten er det likevel plass til et romslig lasteplan på 1,6 ganger 1,8 til 2,6 meter. Det er som en stor Ford F150 pickup. Imponerende nok er akselavstanden kortere enn på en Tesla Model 3: 2,85 meter.

Ellers er bilen 1,98 meter bred uten speil, og 1,92 meter høy.

Lastekapasiteten er 816 kg, og bilen skal være klargjort for hengerfeste.

En av grunnene til at de klarer å utnytte plassen så godt er at plattformen har en såkalt steer-by-wire-løsning. Det er ingen mekanisk forbindelse mellom ratt og forhjulene.

De har dermed også mulighet til annen smart plassutnyttelse, som et oppbevaringsrom i fronten, med integrert utfellbart bord til det du måtte trenge noe slikt til. Her er det også strømuttak til verktøy eller andre ting som trenger strøm.

Lasteplanet har også en utfellbar del man kan bruke til for eksempel arbeidsbord. Man må for øvrig kjøre med lasteplanet forlenget om man vil ha maksimal lasteplass, men det er lagt opp til at dette skal være både mulig og lovlig.

Sidene på lasteplanet kan også legges ned og brukes som bord. I tillegg er det andre oppbevaringsrom rundt bilen. Det er strømuttak på lasteplanet også.

Kan brukes som campingbil

Canoo planlegger i tillegg et campingtillegg, en kasse man kan sette på lasteplanet for å gjøre den om til en campingbil.

Bilen kan gjøres om til campingbil. Foto: Canoo

Bilen har plass til to personer, men kan også utstyres med benkeseter slik at man kan være tre personer.

Bilen er den siste i en rekke av elektriske pickuper som er presentert i det amerikanske markedet. Foruten Tesla har også Ford lansert en elektrisk F150, og GMC lansert en elektrisk Hummer. I tillegg kommer Rivian, Bollinger og flere andre med slike biler.

Hvorvidt Canoo kommer til Europa med dette kjøretøyet er uklart, ettersom de akeller den «all american», men det ser i alle fall ut til å være i en størrelse som ikke vil gjøre den problematisk å ratte på europeiske veier.

Bilen skal kunne forhåndsreserveres i løpet av andre kvartal, med levering i 2023. Prisen er ikke kjent.

Flere spesifikasjoner offentliggjøres når bilen nærmer seg produksjon.

Canoo har fra før lansert en sjuseters folkefrakter og en varebil. Ingen av produktene er foreløpig i produksjon. For litt over et år siden ble det også kjent at de hadde inngått samarbeid med Hyundai, som skal bruke Canoo-plattformen til å utvikle egne biler.