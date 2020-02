Nikolas elektriske pickup utfordrer med uvanlig teknologiløsning

Da Elon Musk avduket Cyber-lastebilen, twitret Nikola-administrerende direktør Trevor Milton at han gjerne skulle donere sitt eget pickup-design til Tesla. Og nå har utfordreren kommet med flere fakta om modellen som kan bli en skikkelig konkurrent til Cybertruck.

Utformingen er kanskje ukonvensjonell, men Badger vil være alene i segmentet om å ha en hydrogendrevet rekkeviddeforlenger.

Amerikanske kjøpere som er nølende til drivstoffet, kan bli beroliget av selskapets intensjon om å etablere et nettverk av hydrogenstasjoner over hele USA. Og gassen som selges skal utvinnes med solenergi.

Ifølge Nikola vil pickup-batteriene gi en rekkevidde på litt over 48 mil som kompletteres med samme avstand fra rekkeviddeutvidelsen. Totalt gir det Badger en handlingsradius på mer enn 96 mil.

Det er en stor bil, men til tross for en lengde på 589 centimeter sies kjøretøyet å få kjøreegenskaper som sportsbil. 0-96 km / t er unnagjort på 2,9 sekunder. I tillegg vil pickupen ha en slepekapasitet på drøyt 3,6 tonn.

Foreløpig har produksjonen ikke startet. Først skal selskapet bygge et produksjonsanlegg i Pinal County, Arizona. Det forventes å ha nådd full kapasitet innen 2024. Men det ser lovende ut for Nikola da de allerede har mottatt over 13.000 forhåndsbestillinger på Badger, ifølge Motor Authority.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.