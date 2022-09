NVE støtter å bruke Mongstad-kraftverket som krisetiltak

NVE støtter Statnetts ønske om å bruke gasskraftverket på Mongstad hvis det oppstår behov for ekstra kraftproduksjon i vinter eller vår.

Equinor, som eier gasskraftverket, har i årevis ønsket å legge det ned. Det er svært kostbart å holde kraftverket i beredskap. I 2017 anslo Equinor (da Statoil) et årlig tap på 200–500 millioner kroner, men med dagens gass- og strømpriser er tallet mye høyere.

Den siste gassturbinen skulle egentlig stenges i august, men i tolvte time kom det en innstendig bønn fra Statnett om å la være på grunn av energikrisen og den pressede nettsituasjonen i Bergens-området.

Uenige om milliard-regning

Equinor vart først motvillige til å forlenge driften, fordi Statnett ikke vil bidra til å betale regningen.

Siden ble det vedtatt en mellomløsning, der Equinor stenger driften som planlagt, men kraftverket rives ikke. Dermed er det tilgjengelig slik at Statnett kan bruke kraftverket som ett av flere krisetiltak, hvis ønskelig.

Statnett skal i løpet av denne uken legge fram tiltak som kan redusere risikoen for kraftmangel i Norge, såkalte SAKS-tiltak (svært anstrengt kraftsituasjon). Statnett har vært i dialog med Equinor og foreslår at gasskraftverket gjøres tilgjengelig som et SAKS-tiltak gjennom vinteren, fram til snøsmeltingen våren 2023.

NVE er enig i at gasskraftverket kan være et viktig bidrag hvis det skulle bli behov for ekstra kraft før snøsmeltingen.

– NVE mener fortsatt at det er lav risiko for rasjonering. Når det er sagt må vi være forberedt på et scenario der behovet kan oppstå, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE i en pressemelding.

0,6 TWh strøm

Kraftverket produserer 45 MW varme til raffineriet og normalt 70 MW strøm til nettet. Men kraftverket har tillatelse til å produsere 90-95 MW.

I et normalår produseres 0,6 TWh strøm, noe som tilsvarer 0,4 prosent av norsk strømproduksjon, opplyser Equinor.

Gasskraftverket skal bare settes i drift hvis faren for rasjonering er høy, og det forutsetter en særskilt tillatelse fra NVE.

– Det er for tidlig å si om vi trenger gasskraftverket på Mongstad, men vi må være forberedt dersom behovet oppstår. SAKS-tiltak er viktige virkemidler for å unngå kraftmangel, og kan sammenlignes med en forsikringsordning, skriver Nordberg i meldingen.