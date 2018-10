Nullmoms på digitale medier: Tekna og Nito får mulighet til å gi medlemmene TU Ekstra

Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019 ble hyggelig lesing for Teknisk Ukeblad Media AS og våre eiere, Nito og Tekna. Regjeringen foreslår nemlig at vi – på linje med andre nyhetsmedier – får fritak for mva på vårt digitale innhold.

Momsfritaket er gledelig – og et lenge etterlengtet gjennombrudd. I praksis har det tre viktige effekter for vår virksomhet:

Vårt digitale abonnementsprodukt (TU Ekstra) vil ikke lenger bli forskjellsbehandlet i forhold til de digitale utgavene av landets «aviser». Viktig nyhets- og aktualitetsjournalistikk om teknologi og vitenskap blir sidestilt på linje med andre almenne nyheter i samfunnet. TU Media vil ikke lenger bli forretningsmessig forskjellsbehandlet. Også vi vil nå kunne bedre marginene på driften – for deretter å kunne investere i satsinger innen viktige stoffområder. Sist, men ikke minst, betyr mva-fritaket at vi kan starte arbeidet med å gjøre TU Ekstra (vårt digitale abonnement) tilgjengelig for medlemmene av Nito og Tekna. Det vil bety at medlemmene kan velge TU Ekstra som medlemsgode – i stedet for Teknisk Ukeblad på papir. Det bedrer tilbudet til medlemmene og sørger for at vi kan fortsette digitaliseringen av virksomheten.

Avventer ESA-vedtak

Vi vet at mange av våre lesere har ventet på et gjennombrudd for en slik løsning. Vi er derfor fornøyde med at det nå skjer. Riktignok skal ordningen notifiseres i ESA før den kan innføres. Regjeringen sier selv de håper at ordningen kan innføres fra 1. juli 2019.

På vår side skal vi nå jobbe med Nito og Tekna for å avklare rent forretningsmessige og tekniske sider av gjennomføringen. Men vi kan love at vi skal jobbe målrettet for å få tilbudet opp å gå så raskt som mulig. Slik at medlemmene av Nito og Tekna får tilbud om en fullverdig digital versjon av TU – den som bærer navnet «TU Ekstra».

For TU Media vil ikke mva-fritaket utelukkende bli benyttet til å bedre lønnsomheten. Vi ser på ordningen som en demokratistøtte – og som et virkemiddel til å produsere mer innhold om temaer som trenger oppmerksomhet i en krevende tid for et arbeidsliv og en verden i endring.

Viktig innhold

Vel var dagens gladnyhet fra regjeringen viktig for TU. Men for verden, var dagens dystre melding fra FNs klimapanel enda viktigere. Den oppsiktsvekkende rapporten om jordens tilstand, øker fokuset på at teknologer og teknologi er sentrale bidragsytere for fremtidens løsninger.

Så søvndyssende det enn kan høre ut som, er fritaket for merverdiavgift en premiss for målet vi har om å gjøre TU til den viktigste leverandøren av innhold og inspirasjon du trenger for å gjøre jobben din bedre – hver eneste dag.

Verden digitaliseres i økende grad. Nå (endelig) også vår.

NB: Fram til alle formaliteter er på plass, forhåpentlig om et knapt års tid, tilbyr Teknisk Ukeblad Media 50% rabatt på Ekstra-abonnement for medlemmer av Tekna og Nito.