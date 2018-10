Dyster klimarapport: Den globale temperaturøkningen kan passere 1,5 grader allerede i 2030

Klimapanelet har hatt i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Rapporten ble lagt fram i Sør-Korea mandag.

– Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett, heter det i rapporten fra FN, som advarer kraftig om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis man skal unngå full katastrofe.

Pluss 1,5 grader innen 2052

– Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 Celsius mellom 2030 og 2052 hvis oppvarmingen fortsetter å øke med dagens hastighet, konkluderte rapporten, og tilla påstanden høy sikkerhet.

Ifølge rapporten er Jordas overflate allerede varmet opp 1 grad i snitt, noe om igjen har medført at havet har steget og en dramatisk økning i ekstremvær, med kraftige stormer, flommer og tørke. Hvis ingenting blir gjort vil kloden være på vei mot en økning på 3–4 grader, noe som vil bli katastrofalt.

Bare for å ha en 50 prosent sjanse for å nå 1,5-gradersmålet må verden klare å bli karbonnøytral innen 2050, ifølge rapporten.

– Det betyr at hvert tonn CO2 vi sender ut i atmosfæren, må balanseres med å fjerne et tonn CO2, sier leder for Oxfords klimaprogram og en av hovedforfatterne av rapporten Myles Allen.