Vil regjeringen gi Teknisk Ukeblad fritak for moms på pdf-utgaven, men ikke for innhold på tu.no? Seriøst?

Kulturminister Trine Skei Grande smilte om kapp med solen i går. Under regjeringens fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett ga hun nisjemedier (deriblant TU.no) håp om å bli behandlet på linje med andre medier.

Det er grunn til å være optimist.

Men vi advarer: Det er ingen grunn til å sprette champagnen – ennå.

Dyrt digitalt nabo

Dette har ridd oss lenge. At vi ikke kan tilby medlemmer av Nito og Tekna digitale abonnement på linje med TU (papir). Årsaken er at vår digitale utgave, TU Ekstra, belegges med 25 prosent mva. Men bladet i papir har alltid vært fritatt for merverdigavgift.

Dermed vil det koste våre eiere, Nito og Tekna, mange millioner i mva om du som medlem ønsker å motta TU Ekstra i stedet for papirutgaven.

Å tilby TU Ekstra (digitalt abonnement) til medlemmene har derfor vært et prosjekt som har stoppet seg selv.

La det være sagt med en gang. Vi er tilhenger av at skattegrunnlaget skal være bredt. At det er færrest mulige særordninger og smutthull. Det er forståelig at Finansdepartementet forfekter det samme. Heller bredt gunnlag med lavere satser, enn mange særordninger og høyere satser der skatten slår inn. Mindre byråkrati er det også.

Kåringen av Norges 50 fremste IT-kvinner: Tullete, mener noen. Viktig, mener vi

Ber om likebehandling

Vi er imidlertid også tilhenger av å bli behandlet likt med våre kolleger. Det er der det har skåret seg i denne saken.

For når du som leser kjøper VG+ eller digitalt abonnement på andre aviser med allment nyhetsinnhold, er mva-satsen null. En pluss-sak på VG om ereksjon, underliv eller utroskap (det er mange slike saker på VG+) utløser ingen mva.

Når vi i TU skriver digitale (Ekstra) saker om antibiotikaresistens, kvantedatamaskiner, karbonfangst eller autonome elektriske ferger skal det derimot betales 25 prosent mva.

Ønsker fleksibilitet

Gårsdagens gladmelding fra kulturminster Grande er at også nisjemedier skal få fritak for mva. Det betyr for eksempel at Nito og Tekna vil kunne gi medlemmene valget mellom å motta TU på papir eller TU Ekstra (digitalt abonnement).

Det vil også åpne for at medlemmene i eierforeningene kan få tilgang til TUs historiske arkiv tilbake til 1854. Alt ligger klart – og er søkbart. Men det fordrer nullsats på mva. Ellers vil det koste skjorta i mva for eierforeningene.

Så, hva var det Grande egentlig sa i går? Blir det nullmoms for digitalt innhold?

Vi er usikre. Det vi tror hun sa, er at det blir nullmoms for pdf-utgaven av bladet. Men det er jo bare en liten del av innholdet vi i dag produserer og ønsker å levere til våre lesere.

Selv om det vil være et skritt i riktig retning, vil det altså fortsatt gjøre det uforholdsmessig kostbart å levere TU Ekstra (lukket digitalt innhold) til våre lesere som er medlemmer av Nito og Tekna. Mva-fritaket må derfor gjelde for alt digitalt innhold vi produserer – selv om det ikke har vært trykket på papir først.

TUs Jan M. Moberg: Er dette Statoils neste toppsjef?

Forskjellsbehandling er uakseptabelt

Noe annet vil være å opprettholde en uakseptabel forskjellsbehandling i norsk presse.

Ja, ereksjon, underliv og utroskap er viktige temaer for samfunnet. Men det er jammen meg antibiotikaresistens, kvantedatamaskiner, karbonfangst og autonome elektriske ferger også.

Rammene for vårt mva-fritak skal utformes i løpet av de neste månedene. Det er å forvente at både Regjeringen og Stortinget sørger for at vilkårene blir like.

Noe annet vil være uakseptabelt. Og en digitalisering for sinker.