NTNU-studenter selger strøm uten fortjeneste

Studiene som skulle gi dem en mastergrad i maskinteknikk og datateknologi er satt på vent. De har etablert seg i kontorfellesskapet Digs i Trondheim der de håndterer flere tusen strømkunder sammen med en kunderådgiver. De tre konkurrerer mot strømselskaper med flere hundre ansatte.

– Jeg fikk nylig følgende kommentar fra en ansatt i selskap som driver med sammenligning av strømpriser: «Dere har satt hele bransjen sjakkmatt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre», forteller Anders Rodem.

Og ideen kom i forbindelse med NRKs «Debatten» tidligere i år der det ble fremført kritikk av strømselskapenes markedsføring og avtaler, blant annet fra Forbrukerrådet.

– Vi fant ut at strømselskapene egentlig bare driver med fakturering. Alle må kjøpe strømmen på Nord Pool, det eneste som skiller er hva de tar betalt i tillegg. Alt snakket om såkalt «smarte» strømavtaler er ikke sant. Produktet er det samme overalt, men prisen er forskjellig, sier Bjørn Spieler.

De to har brukt mye tid på å sette seg inn i bransjen gjennom dybdesamtaler med ulike aktører, blant annet interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge som er glad for konkurransen.

Lover å ikke tjene penger

Motkraft markedsfører seg som et non-profit-selskap og er registrert i Frivillighetsregisteret som en ideell organisasjon.

– Vi har gitt et verdiløfte til våre kunder om at vi ikke skal tjene penger på dem. Om vi etter hvert går med overskudd, vil vi donere disse pengene til en ideell virksomhet eller et ideelt formål.

– Vi har sagt at vi vil redusere abonnementsprisen så fort vi går med overskudd. Målet er å komme ned mot null.

– Hva skal dere tjene penger på?

– Vi skal tjene penger på bedriftsmarkedet der det er enda mer cowboy-virksomhet og lureri. Vi vil tilby samme type avtaler for bedrifter som for kunder, men vil også vurdere fastpris-avtaler fordi vi vet at noen bedrifter ønsker det for å ha større forutsigbarhet.

Det kreves ingen formell kompetanse for å starte et selskap for salg av strøm i Norge.

Spieler og Rodem fant ti råd for å starte på Elhubs egne sider, Statnetts datahub for innsamling av målerdata.

Konsesjon på en time

– Du må ha konsesjon, men den får du ved å søke på et skjema som ligger i Altinn og som du sender inn til Reguleringsmyndigheten (RME) i NVE. Alt var gjort på en time, sier Spieler.

De har kjøpt programvaren som håndterer kundemassen fra en underleverandør. I tillegg må du ha tilstrekkelig med kapital for å betale Nord Pool for strømmen til kundene som blir fakturert en måned på etterskudd.

Strømselskapet Tibber som ble startet i Førde av Edgeir Vårdal Aksnes ble nylig verdsatt til 3,1 milliarder i forbindelse med at de fikk Schibsted inn på eiersiden. Selskapet har rundt 400.000 kunder i Norge og internasjonalt. På spørsmål om Tibber er et forbilde for studentene, svarer Spieler:

– Jeg vil si både ja og nei. De er et forbilde ved at de var først ute og har endret bransjen og de har utviklet mange gode tjenester, men jeg er ikke så begeistret over at de markedsfører seg med at de handler inn strøm billigere enn alle andre.

Tibber har markedsført seg med at de selger strøm fra fornybare kilder ved at de benytter seg av opprinnelsesgarantier. Det ønsker ikke Motkraft å gjøre.

Kan donere til innovasjon

– Vi har valgt å ta avstand fra ordningen med opprinnelsesgarantier som vi mener bransjen har misbrukt, selv om tanken var god. Du kan ikke kjøpe grønn strøm så lenge strøm ikke kan spores fysisk. I stedet vil vi overlate til kundene å velge. De kan for eksempel donere 10 kroner ekstra hver måned til innovative prosjekter som kan bidra til å realisere FNs bærekraftmål om ren energi til alle. Mange sier at de er begeistret for dette initiativet.

Nå lover de to NTNU-studentene å tilby sine kunder en ny app-løsning i nær framtid. Der vil de også komme med tjenester for smart elbil-lading og styring av varmtvanns-tanken.

Kundetilgangen så langt har vist at de ikke trenger å bruke masse penger på reklame.

– Den viktigste markedsføringen er «word of mouth», vi vil lage noe som folk snakker om. Vi har hørt at det jobber flere med telefon- og dørsalg av strøm enn ansatte som faktisk leverer strøm, og da sier det seg selv at strømselskapene trenger å ta seg betalt for å dekke inn disse kostnadene, sier 22-åringen.

– Nykommere trenger ikke kritisere andre

Energi Norge vil gjerne ha mer konkurranse i strømmarkedet og mener det skal være enkelt å få konsesjon.

Informasjonssjef Aslak Øverås sier at konkurranse er bra for kundene og skjerper resten av bransjen.

– Så skulle vi ønske at ikke alle nykommere hadde som PR-strategi å kritisere de andre aktørene – det bidrar dessverre bare til å svekke tilliten til markedet.

– Er du overrasket over at det er så enkelt å etablere en selskap for salg av strøm?

– Nei, vi mener omsetningskonsesjon bør være enkelt å få, så lenge man tilfredsstiller kravene og opptrer i tråd med regelverket for salg og markedsføring av strømavtaler. Så bør det kanskje bli lettere å miste konsesjonen hvis man bryter med regelverket.

– Vil Motkraft og Klarkraft etterhvert også kunne bli en konkurrent for Tibber?

– Ja, nykommerne konkurrerer i stor grad om kunder som hopper mellom leverandører og avtaler. Over 600.000 bytter avtale hvert år, så her er konkurransen tøff.

– Vil disse nye startup-ene endre bransjen for nettsalg av strøm?

– Det ser ut til å være en markedstrend med enkle og rimelige avtaler, hvor konkurransen i større grad vil stå om tilleggstjenester innen smart strømbruk. I utgangspunktet er det plass til mange aktører. Kundene vil avgjøre hvem som har livets rett over tid, sier Øverås.

Inspirert av Tibber

Tibbers PR-ansvarlige Eunice Aguilar sier til TU at flere nye konkurrenter på strømsalg ser ut til å være inspirert av Tibber og at de ønsker å utfordre de etablerte selskapene.

– Vår forretningsmodell er å selge strøm til selvkost. Dessverre er det fortsatt mange nordmenn som blir lurt av telefonselger og derfor inngår dårlige avtaler eller som blir sittende på gamle lite fordelaktige avtaler. Vi tror det bare er et tidsspørsmål før alle strømselskaper må tilby bare en avtale og ikke lenger melke forbrukerne for penger basert på deres strømforbruk, sier Aguilar.

– Bra med flere utfordrere til de etablerte

Gründer Haakon Dyrnes i Klarkraft synes det er veldig bra at det kommer flere utfordrere til den etablerte bransjen.

Han mener Motkraft har et konsept som likner Klarkraft som for øvrig også bare har to ansatte og ble startet tidligere i år.

– Hva er det som skiller de to selskapene?

– Det er egentlig ikke så mye som skiller selskapene, men Motkraft er non-profit på privatmarkedet, og for en gjennomsnittskunde som bruker ca. 16.000 kWt i året er de 13 kroner billigere enn oss pr. måned. For de som bruker mer strøm er forskjellen mindre. I Klarkraft tror vi på en strengere regulering av strømbransjen, og vi tror ikke at bransjen klarer å rydde opp selv. Vi tror på en modell hvor vi har så lave priser som mulig, og så skal vi drive mest effektivt i bransjen. Vi tenker ikke at bedriftskunder skal finansiere privatkunder, men vi tror på en likhetsmodell der alle får rimelige og trygge produkter over tid.

– Hva var motivasjonen for å starte Klarkraft?

– Vi ble rett og slett forbanna da vi leste nøye gjennom strømregningene våre og skjønte at vi ble lurt. Vi tenkte at i denne bransjen måtte det være plass til en aktør som har hundre prosent transparens, og som slåss for bedre beskyttelse av kundene. Med bakgrunn i mobilbransjen, ble vi sjokkert over tilstanden i strømbransjen og det skjeve maktforholdet mellom leverandør og kunde. Vi tok mål av oss til å drifte dette mer effektivt enn noen andre, sier Haakon Dyrnes. Han ønsker ikke å oppgi kundetall.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 10/2021.