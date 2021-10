Næringsministerens selskap kjøper opprinnelsesgarantier for strøm. Den ordningen vil regjeringen hans fjerne

– Gjennom at man krever garantier, settes det krav i hele produktkjeden. Da må kraftprodusentene mate inn en megawattime fornybar kraft. Fantes det ingen krav, kunne man mate inn kullkraft eller hva som helst. Ordningen er for å se til at det produseres like mye ren strøm som produsentene sier, sier Stefan Tjust, konsernsjef i møbelprodusenten Vestre AS.