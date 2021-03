Feilrapportering av strømpriser kan gi leverandørene gebyr

I saker der strømselskapene rapporterer mangelfullt til Forbrukerrådets strømprisportal, vil overtredelsesgebyrer vurderes, varsler NVE.

Til nå har ikke Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gitt overtredelsesgebyr ved brudd på rapporteringsplikten, men etter å ha mottatt flere saker fra Forbrukerrådet om feilrapportering vil dette nå kunne endre seg, skriver de i en pressemelding.

– Feilinformasjon er med på å undergrave konkurransen i sluttbrukermarkedet og svekke kundens tillit til portalen, noe RME ser alvorlig på. RME vil derfor se strengere på alle saker som gjelder brudd på rapporteringsplikten, sier direktør for RME, Ove Flataker.

Skal gi informasjon om priser og vilkår

Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet for sammenligning av priser og strømavtalene.

Sluttbrukerapporten gjort for RME av Oslo Economics trekker frem viktigheten av gode informasjonskanaler til forbrukere slik at det er enklere å navigere seg i sluttbrukermarkedet for strøm.

Strømprisportalen skal bidra til god og oversiktlig informasjon om priser og vilkår i kraftleveringsavtaler til forbruker og sikre at informasjonen er offentlig tilgjengelig.

Alle kraftleverandører skal sørge for at deres avtaler med forbrukere innrapporteres til strømpris.no. De innrapportere avtalene skal til enhver tid være oppdaterte og endringer i priser og avtalevilkår skal rapporteres elektronisk og fortløpende til Forbrukerrådet, skriver NVE.

Dette avgjør om de gir gebyr

Avgjørelsen om det skal gis et overtredelsesgebyr eller ikke, vil skje etter en samlet vurdering av en rekke hensyn.

Energiloven har en rekke punkter som det skal «særlig legges vekt på» ved avgjørelsen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr, samt ved utmåling av gebyret: