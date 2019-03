NSB vurderer å droppe komfortkupeen for å fylle opp tomme seter. Selskapet sier de finleser tilbakemeldinger fra reisende.

Mens passasjerer står trangt i stappfulle deler av toget, er det nesten alltid ledige seter inne på komfort, skriver Aftenposten.

– Vi har en kraftig passasjervekst og ønsker selvsagt at flest mulig skal finne et ledig sete. Samtidig ser vi at rushtiden nå varer lenger, og at vi også har mange reisende og fullere tog gjennom store deler av døgnet, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

Faller Komfort-tilbudet bort, kan det bli erstattet av setereservasjon. Ordningen vil være billigere for passasjerene, men da vil også tilbud om gratis kaffe og aviser falle bort.

