Norskutviklet spesialbåre skal bistå i kampen mot ebola i Kongo

Utbruddet av den smittsomme sykdommen Ebola har hittil krevd 1600 menneskeliv, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise.

EU og WHO har nå bedt Norge om å bistå med folk som kan lære opp lokalt helsepersonell i bruken av spesialbåren EpiShuttle.

Båren er en lukket beholder med åpninger slik at helsepersonell kan behandle pasienten uten at omverdenen blir utsatt for smitte. Den kan også beskytte pasienter som ikke er smittet fra å bli smittet.

Systemet ble utviklet av leger ved Oslo universitetssykehus i 2014, da en ebolasmittet pasient ble fraktet til Norge.

– Det en selvfølge at vi bidrar i det internasjonale arbeidet mot ebola. Vi har nå fristilt et team på tre erfarne helsearbeidere fra Oslo universitetssykehus (OUS) som reiser om kort tid. Vi er klare til å bidra igjen ytterligere med utstyr og kompetanse, hvis vi blir bedt om det, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Utbruddet er hovedsakelig i Den demokratiske republikken Kongo, men skal også ha spredd seg til nabolandene. Smitten har nå nådd millionbyen Goma.

Smittet fra dyr

Ebola er et virus som er potensielt dødelig for mennesker. Det finnes fem forskjellige virustyper av ebola, og tre av dem er potensielt dødelige for mennesker. Sykdommen ble først registrert i 1976. Smitte til mennesker skal ha skjedd etter kontakt med døde dyr i skogen. Viruset smitter videre ved kontakt med blod eller andre kroppsvæsker fra folk som er smittet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det viktigste tiltaket for å stoppe utbruddet skal være å hindre videre smitte og å vaksinere folk som ikke er smittet.

– Situasjonen i landet er svært alvorlig. Det har vært forbedringer i overvåkingen, og antall nye tilfeller av ebolasykdom har vært stabilt de siste ukene. Samtidig har det kommet tilfeller i nye områder, noe som viser at det er en risiko for videre spredning av ebolaviruset, sier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet i en melding.

Norge har så langt brukt 17,3 millioner kroner for å bekjempe ebolautbruddet i år.

– Å tilby vanlige helsetjenester i disse områdene er vanskelig og farlig for helsearbeidere. I denne situasjonen kan norske bidrag utgjøre en viktig forskjell, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.