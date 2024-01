Norske verft fikk over 200 prosent økning i skipsordre

Ifølge bransjeforeningen Norske Skipsverft hadde de 24 medlemmene i 2022 en ordreinngang på 6,6 milliarder kroner. Totaltallene for 2023 på drøye 21 milliarder koner er dermed en solid oppgang.

Det er nå 59 skip under bygging eller i ordre – til en samlet verdi på 40 milliarder kroner.

– Dette er et historisk høyt nivå. De norske skipsverftene er konkurransedyktige internasjonalt og hanker inn bestillinger i svært krevende markeder, sier daglig leder Asle B. Strønen Norske Skipsverft til TU.

Det så imidlertid ikke lyst ut tidligere på året. I mai 2023 var det bestilt nye skip for 3,8 milliarder kroner. Deretter tikket det inn en og annen ordre til totalt 11 milliarder på høsten.

De siste tre månedene før nyttår tok det skikkelig av med ordre for 25 fartøy verdt til sammen 10 milliarder kroner.

Vard og Ulstein fikk begge store kontrakter på kostbare kabelleggingsfartøy. Vard alene fikk tre kontrakter på over én milliard kroner hver.

Bare tre dager før julaften bekreftet Vard kontrakt på bygging av en kabellegger for italienske Prysmian Group. Kontrakten er på 230 millioner euro (det vil si ca. 2,5 milliarder kroner). Det var den fjerde kontrakten på et avansert kabelleggingsfartøy for Vard i løpet av 2023.

De 24 medlemsverftene i Norske Skipsverft fikk nye kontrakter verdt 21 milliarder kroner i 2023, det vil si en solid oppgang på 2018 prosent fra året før. Illustrasjon: TU

Ifølge Norske Skipsverft kan ikke situasjonen betegnes som en «ketchupeffekt».

– Markedet er heller i en «catch up-modus». Det er fortsatt mye å ta igjen etter pandemien. Men vi opplevde helt klart en kontraheringsbølge som en følge av en rekke underliggende årsaker, sier Strønen.

I løpet av 2022 fikk verftene 22 nybyggingskontrakter, mens 2023 endte med hele 37 kontrakter.

– Vi er optimistiske med tanke på ordreinngangen utover i 2024, sier Strønen til TU.

Daglig leder Asle B. Strønen i Norske Skipsverft er svært fornøyd med at verftene opplevde en kontraheringsbølge i 2023 med totalt 37 nye kontrakter verdt over 21 milliarder kroner. Foto: Norske Skipsverft

Lønnsomhet

Norsk Industri tror gunstig norsk kronekurs og delvis sprengt nybyggingskapasitet i utlandet hjelper på situasjonen for verftene og utstyrsleverandørene.

– Vi venter økt lønnsomhet for både verft og utstyrsleverandører for 2023, sier Stål Heggelund, som er bransjesjef for maritim og akvakultur i Norsk Industri.

Strønen sier at det grønne skiftet i kombinasjon med krevende kunder pusher skipsverftenes innovasjonskraft til det ytterste.

– Slik blir næringen verdensledende enten det er bygging av verdens første kombinerte snurrevad/bløggebåt ved Larsnes Mek. Verksted eller de avanserte CSOV’ene og kabelleggerne som er kontrahert ved Vard og Ulstein Verft, sier Strønen.

Mangler folk

Nettstedet Nett.no skriver at verftene står overfor et rekrutteringsproblem. I desember kontaktet redaksjonen flere av verftene på Sunnmøre. Tilbakemeldingene var at de slet med å få tak i nok kvalifiserte folk.

Strønen sier at regjeringens innstramming på innleie gjør situasjonen vanskelig.

– Tilgangen på arbeidskraft er jevnt over utfordrende. Lettere ble det ikke da regjeringa strammet inn på reglene for å leie inn folk, skriver Strønen i en e-post.