Trykktankene på denne gasshybridfergen er enestående - og de er levert av norske Umoe

Den nederlandske bil- og passasjerfergen Texelstroom går på 80 prosent gass i form av CNG, i tillegg til litt diesel og ispedd solkraft fra paneler på øverste dekk.

Gassen er lagret i komprimert form i tanker, levert av Umoe Advanced Composites i Kristiansand.

Det blir de aller første trykktankene i kompositt som er beregnet på bruk i skip.

Biogass og hydrogen

Umoe ser store muligheter i det norske markedet for komprimert gass, enten det er naturgass, biogass eller hydrogen.

– Vi er eneste norske leverandør av kompositt-trykkbeholdere med maritim sertifisering, sier Ole Martin Olsen, direktør for salg og forretningsutvikling i UAC.

Tankene er satt sammen av lette, forsterkede komposittmaterialer. De veier en brøkdel av ståltanker og er derfor svært ettertraktet der lav vekt er en klar fordel, blant annet i transport.

– Vi er allerede ledende i Norden på trykktanker til veitransport, hovedsakelig biogass, sier Olsen.

Rigger og kraner

To pendelferger går mellom fastlandet og øya Texel. Foto: TESO

I 2007 startet Umoe utvikling av tankene og leverte til kunder offshore. Siden 2010 har selskapet levert trykktankene til rundt halvparten av de flytende riggene som er bygget.

Tankene benyttes til heave-kompensering (bølgekompensering) på boreutstyr og kraner. Tankene tåler trykk på 200-230 BAR (atmosfærers trykk).

Olsen mener de planlagte hydrogenfergene bør benytte lette komposittanker.

– Det er et nytt potensielt marked. Av sikkerhetsgrunner bør tankene plasseres så høyt som mulig, slik at eventuell gasslekkasje går rett opp og ut i friluft. På grunn av skipenes stabilitet, bør vekt i høyden reduseres ved å bruke lette tanker, påpeker Olsen.

To containere

På den nederlandske fergen Texelstroom, er de to CNG-tankene plassert i container på dekk, en på hver side. Hver trykkbeholder er på 1650 liter og beregnet på 200 BAR.

Fergen, som har plass til 1750 passasjerer og 350 biler, har Lloyd’s-klasse. Den ble bygget av det spanske verftet La Naval og levert i fjor høst. Den går mellom Den Helder og øya Texel i Nederland.

Lloyd’s har også sertifisert Umoes CNG-tanker, som ble utviklet i 2015 med tanke på gass og hydrogen.

CNG-tankene på Texelstroom er plassert i 20-fots krokcontainere. En i hver ende, plassert bak brua på fergen. Solcellepaneler på øverste dekk gir et lite bidrag til strømforsyningen om bord. Foto: Umoe Advanced Composites

– Vi er stolte over å bli valgt av verft og reder i konkurranse med andre komposittleverandører. Vi har gjennom en årrekke opparbeidet kompetanse på marine løsninger. Dette er det første CNG-prosjektet vi har gjennomført for skip, sier Olsen.

Han mener de har fått nyttig kunnskap.

– Gjennom prosjektet har vi fått innsikt i en del problemstillinger knyttet til gass som drivstoff på skip og ferger, sier Olsen.

Tankene utvikles og produseres i Kristiansand, der containerløsningene også settes sammen.

Branntest

Tankene er testet både mot brann og kollisjon.

CNG-flasker fra Umoe Advanced Composites. Tankene på bildet er på 1650 liter og er 5,8 meter lange og 735 mm i diameter. CNG-flaskene er beregnet på 250 BARs trykk, mens hydrogenflaskene må tåle 300 BAR. Foto: Umoe Advanced Composites

– Kravet er at de skal tåle brann i to minutter. Testene viste at våre tanker sto i mot brann i 17 minutter uten overtrykkssikring.

– I tillegg til at flaskene er mer robuste enn karbonbaserte tanker, er de også rimeligere. Med unntak av USA, leveres det på verdensmarkedet 99 prosent ståltanker. Stål er åpenbart vår hovedkonkurrent, sier Olsen.

Umoe Advanced Composites er godt i gang med å etablere seg i flere markeder utenfor Norden og Europa.

– Vi ser gode muligheter i Sørøst-Asia og USA for trykktankene med 200, 250 og 300 BARs trykk for hydrogen og CNG, sier Olsen.

Ifølge Umoe ønsker mange land å bruke mer gass, men mangler rørledninger for å transportere den.

– Noen ganger er det biogass som produseres av avfall fra fiskefarmer eller landbruket, men det er også land som ønsker å bruke mer gass fordi alternativet er importert og dyr olje som også forurenser mer. CNG som drivstoff er et meget godt alternativ i for eksempel Jakarta og Bangkok, hvor det er tilgang, og hvor CNG som drivstoff allerede har betydelig utbredelse, sier han.