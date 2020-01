Norske skip bistår brannrammede i Australia

Mannskapet på de to norske ankerhåndteringsfartøyene Far Saracen og Far Senator omtales som helter i australske aviser, etter at skipene har levert nødforsyninger til brannofre som har søkt tilflukt på strendene mens de ventet på evakuering sjøveien.

De to Solstad-skipene ble anmodet av både kunden og og av australske myndigheter om å bistå i logistikkoperasjonen i Mallacoota i delstaten Victoria, sørøst i Australia. Evakueringen fra Mallacoota, som ligger på sørøstkysten av Australia mellom Sydney og Melbourne, er en av de største som har skjedd i Australia i fredstid.

Barn og andre som var plaget av den tette røyken ble tatt om bord i skipene for en tid. Sikten var til tider under 50 meter, opplyser mannskapet.

Plikt å hjelpe

Mannskapet på skipene har selv sendt en beskrivelse av sin innsats til Sjøfartsdirektoratet, som skriver om det på sine nettsider.

Far Saracen og Far Senator hadde med seg 30 paller mat, vann og diesel til nødgeneratorer til brannrammede i Australia. Foto: Solstad Offshore

Administrerende direktør Lars Peder Solstad sier til Sjøfartsdirektoratet at det var en selvfølge for rederiet å si ja da de fikk henvendelsen.

– Det er viktig å bidra når katastrofer som dette inntreffer. Alle om bord har gjort en fantastisk innsats både når det gjelder å få levert det mest nødvendige, og ta vare på dem som trenger det mest, sier Solstad til Sjøfartsdirektoratet.

Ventet evakuering

De to ankerhåndtererne (AHST) hadde med seg over 30 paller med mat og vann, samt diesel for å holde generatorene i byen i gang.

Etter lossing ble barn og de mest sårbare voksne tatt om bord og gitt et midlertidig hjem mens de ventet på den australske marinen.

Solstad AHST i hjelpearbeid: Far Saracen UT731 CD Bygget ved Vard Langsten 2010 Lengde: 87,4 meter Bredde: 21 meter Sengeplasser: 40 Hovedmotorer: 2 x 4500 kW + 4 x 2100 kW (Totalt 23664 bhp) Bollard pull: 265 tonn Far Senator UT 731 CD Bygget ved Vard Langsten 2013 Lengde: 87,4 meter Bredde: 21 meter Sengeplasser: 40 Hovedmotorer: 2 x 4500 kW + 4 x 2230 kW (Totalt 24371 bhp) Bollard pull: 258 tonn

Ut av røyken

Det australske nettstedet ABC News gjengir hvordan lokalbefolkningen lovpriser mannskapet på de to Solstad-skipene:

«Tykk, tung røyk lå over Mallacoota da et ukjent fartøy dukket opp i horisonten. Det var mye større enn både fiskebåter og fritidsbåter som ferdes i området. Alle ventet på marinen, men den kom først flere dager senere.»

Christ Nairey, en lokal politibetjent, tilbrakte en uke om bord i nettopp Far Saracen. Han publiserte følgende status på Facebook:

«Det har vært mange historier om både hæren og marinen i området, men jeg vil trekke fram mannskapet på båten Far Saracen. De var på plass flere dager før de andre, og jobbet døgnet rundt med å passe på de mest sårbare – og det kom i tillegg til driften av selve skipet. De har gitt oss mat, senger og sørget for at vi kunne ta en pust i bakken. Dette er det mest organiserte, velholdte og profesjonelle skipet jeg noen gang har sett, og kapteinen og hans mannskap fortjener å bli anerkjent.»

På jobb for Esso

Far Saracen omhyllet av røyk fra skogbrannene i Australia. Foto: Solstad Offshore

De to ankerhåndteringsfartøyene tilhørte opprinnelig Farstad Shipping. Begge er bygget ved Vard Langsten med UT 731 CD design.

Normalt jobber Far Saracen og Far Senator for Esso med ankerhåndtering og forsyningstjenester til gass- og oljeplattformer i Bass Strait.

Far Saracen, som ble bygget i 2010, legger nå kursen mot Singapore for dokking i forbindelse med 10-års klassifisering.

Skipet blir da malt om i Solstad-farger og døpt om til Normand Saracen, i tråd med Solstads navnetradisjon. Resten av de tidligere Farstad-skipene males om og skifter navn i forbindelse med planlagt dokking.