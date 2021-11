Norske Ladeklar skifter navn for å bygge én million ladestasjoner i Europa

Etter to år i det norske lademarkedet, melder selskapet Ladeklar å ha investert over 115 millioner i ladeinfrastruktur og tilrettelagt for over 30.000 parkeringsplasser gjennom deres plattform.

Selskapet har så langt bygget ut ladeanlegg til næring, boligselskaper og kommuner i Norge.

Nå skifter Ladeklar navn til Elaway for å satse på de voksende elbil-parkene i Tyskland og Sverige.

Går over til plattformløsning for lading

Navnebyttet skal markere at Ladeklar går fra å operere salg og prosess manuelt, til å satse på en plattformløsning som kan skaleres ut i Europa. Satsingen er støttet av Innovasjon Norge.

− Vi skal sette opp over en million ladepunkter for parkeringsplasser fremover, sier daglig leder Stian Bjørhei i en pressemelding.

Som et ledd i satsingen vil selskapet utvide tech- og produkt-teamet «massivt» fremover, ifølge Bjørnhei.

Selskapets omsetning var på 4,5 millioner i 2020, og skal ligge an til å passere 20 millioner i år.

Elbil-salget stiger i Sverige og Tyskland

Når Ladeklar, eller Elaway, nå satser i Sverige og Tyskland, havner de i to svært lovende elbil-markeder.

I Sverige var 51 prosent av nye biler ladbare i oktober, og 23 prosent var elbiler. I Tyskland utgjorde elbiler 17 prosent av nybilsalget i september, mens plug-in-hybrider sto for 11,6 prosent, ifølge Cleantechnica.com.

Elbil-skiftet ser heller ikke ut til å stoppe med det første: I tredje kvartal i år steg eksempelvis det tyske elbilsalaget med 62,7 prosent målt mot samme kvartal i fjor, et av de største byksene på det voksende europeiske elbil-markedet.

Også EU forbereder seg på en batterielektrisk fremtid. I sommer gikk EU-kommisjonen inn for å innføre en maksimal avstand på 6 mil mellom hver ladestasjon på unionens hovednettverk for vei innen 2030.