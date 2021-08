Norsk teknologi tar kontroll over batteriet og gjør det billigere, mer fleksibelt og mer langlivet

De færreste har hørt om det norske selskapet Hagal, som har tatt navnet etter den nordiske runen for kraft. De har utviklet og patentert en teknologi som kan forandre oppførselen til et batteri på millisekunder. De utstyrer hver celle i et batteri, enten det er nytt eller brukt, med litt elektronikk som overvåker og styrer cellen. Det å kunne styre enkeltceller og hvordan de kobles inn og ut på den måten er helt unikt.

For det første gjør det at de kan bygge batterier av brukte batterier og av såkalte B-celler, altså nye celler, men slike som er sortert ut og ikke oppnår A-klassifisering. Opptil 20 prosent av batterifabrikkenes produksjon resulterer i B-celler. I dag blir de ofte kastet. Med Hagals AI-baserte teknologi kan de brukes.

Det at de kan styre hver enkelt celle på millisekunder gjør selvfølgelig at de kan styre lading og utlading optimalt. Men de kan også koble inn og ut enkeltceller på denne måten. Det gjør at de kan konfigurere batteriet til å gi fra seg vekselstrøm i stedet for likestrøm, uten bruk av en vekselretter. Det kan høres sprøtt ut, men det de gjør er å koble inn celler med ulik avstand i tid slik at de får det som likner på en sinuskurve. Det betyr at de kan drive vekselstrømsmotorer og være backup-batterier i strømnettet uten så mye kostbart tilleggsutstyr som man trenger i dag. Batteriet kan konfigureres om til helt forskjellige bruksområder på millisekunder, enten det er til å frekvensregulere nettet, til å ta strømtopper, eller lagre overskuddskraft.

Billigere, mye mer fleksibelt og kan utnytte både nye og brukte batterier optimalt med opptil 30 prosent lenger levetid. I tillegg kan det brukes på alle typer batterikjemi – det høres ut som noe verden trenger, og det er norsk.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg i Teknisk Sett.

I dag snakker vi med mannen som har klekket ut teknologien og etablert Hagal, Kent Thoresen.

